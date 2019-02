GACC lança marca alusiva aos 20 anos da instituição no estado de Sergipe

21/02/19 - 07:43:21

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe comemora 20 anos e na manhã desta quarta-feira (20) reuniu a imprensa em um café da manhã especial e apresentou as novidades durante uma entrevista coletiva. Foi apresentada a nova marca alusiva a data festiva e a diretoria da instituição adiantou novidades da programação que será realizada durante todo o ano voltada às famílias dos acolhidos e eventos para angariar recursos para captar recursos para a construção da sede própria que já se encontra com terraplanagem em execução.

A instituição completa 20 anos de fundação no dia 21 de outubro e conta com 48 colaboradores e cerca de 100 voluntários que apoiam o tratamento humanizado contra o câncer infanto-juvenil. Atualmente, O GACC está acolhendo cerca de 80 crianças e adolescentes com câncer e anemia falciforme, a maioria deles é de Sergipe mas tem acolhidos também da Bahia e Alagoas.

O ano promete uma agenda repleta de eventos em comemoração ao aniversário da instituição e também para arrecadar fundos para a construção da nova sede que está orçada em cerca de R$ 3,6 milhões, que começa a ser construída próximo mês.

“Estamos programando vários shows, entrando em contato com muitos artistas para abraçar a nossa causa. Através de uma parceria com o Banese conseguimos R$ 200 mil, valor suficiente para custear a terraplanagem e os projetos técnicos da sede, mas ainda falta mais de R$ 3 milhões, valor necessários para dar continuidade à construção da nossa tão sonhada sede, então mais do que nunca, pedimos a colaboração dos empresários e da sociedade civil”, ressalta Fred Gomes, supervisor da Comunicação Social do GAAC.

De acordo com a gerente geral do GACC, Ulla Ribeiro, foram 20 anos de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. “Temos que agradecer a sociedade civil por abraçar essa causa que é tão importante, e apesar das perdas, tiveram muitas curas e temos a certeza que a luta pela causa vale a pena. Hoje lançamos nossa nova marca em comemoração aos 20 anos que completaremos em outubro, que representa a humanização, base do nosso trabalho”, orgulha-se.

A estrela da campanha é a acolhida KemillyEmanuele Silva, de quatro anos, moradora do município de Poço Redondo. Há sete meses ela luta contra um rabdomiossarcoma, tipo de câncer que acomete os músculos e atinge, na maioria das vezes, crianças e adolescentes com até 18 anos. A mãe da pequena conta que ela está adorando ver seu rostinho estampado em agendas, calendários e camisas da instituição.

“Ela está muito feliz por representar o GAAC nessa campanha, e eu como mãe também fiquei muito feliz com o convite. Aqui no GACC nós encontramos todo o apoio e assistência que precisamos para fazer o tratamento de Kemilly, e ver minha filha sendo a estrela dessa campanha me deixa muito orgulhosa”, disse Maria Cláudia Barbosa.

O criador da marca e da campanha foi o Web Designer do GACC, Ademar Júnior, que explica o significado. “A foi baseada na nossa missão. Levei em consideração no principal objetivo do GACC que é oferecer um tratamento humanizado aos acolhidos. Trouxe esse conceito e criei baseado no coração que significa a essência da instituição que oferece amor e empatia com essa mensagem”, detalha.

A gerente de Marketing do Caju Cap, Mariana Lobo, participou do lançamento e comemorou a parceria. “Vai fazer um ano que o Caju Cap é parceiro do GACC e estamos muito felizes em poder colaborar com o trabalho humanizado oferecido pelo GACC. Já colaboramos muitas vezes com a viabilização de exames e medicamentos para as crianças. O Caju Cap tem uma grande responsabilidade social e quem adquire está ajudando o GACC diretamente, uma parte do valor vai para a instituição”.

Fonte e foto assessoria