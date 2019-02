MULHER É ASSASSINADA A TIROS EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA

21/02/19 - 08:16:03

Uma mulher identificada como Eraldina Gonzaga dos Santos, 58 anos, foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (20), na Rua André Corsino, Conjunto São Francisco, localizada no Povoado Jenipapo em Lagarto.

A idosa completaria 59 anos nesta quinta-feira (21), porém teve a vida interrompida por dois elementos que se aproximaram de sua residência em uma motocicleta e efetuaram os disparos. Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher morreu no local.

Após o assassinato, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

Familiares de Eraldina Gonzaga contam que ela era lavradora, não tinha vícios e nem envolvimento com drogas.

A polícia foi acionada e esteve no local mas até o momento ninguém foi preso e não há informações sobre as motivações do crime.

Foto redes sociais