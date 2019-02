Polícia Civil de Sergipe alerta sobre o golpe em vendas de veículos na internet

21/02/19 - 06:20:12

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil alerta a população sobre o crime de estelionato, que está sendo aplicado contra vendedores e compradores de veículos na internet.

O golpe acontece quando os criminosos mantém contato com uma pessoa que esteja anunciando um veículo na internet. Eles perguntam todos os dados do veículo, pedem fotos e dizem que têm interesse em comprar para outra pessoa, às vezes um familiar ou funcionário, pessoas que supostamente eles teriam uma dívida.

Posteriormente, eles pegam as fotos e anunciam o veículo por um valor muito mais baixo no mesmo site. Quando alguém se interessa e entra em contato, eles alegam que estão vendendo e que tem uma pessoa da família que vai mostrar o veículo para o interessado.

Há um jogo com as duas pessoas. Uma acha que está vendendo e a outra acredita que está comprando. O criminoso marca com essas duas pessoas e pede para que elas não comentem nada, que mintam a respeito da situação, porque se falarem a verdade o preço do veículo aumentará.

A vítima, após ver o veículo e nutrir confiança, acaba depositando o dinheiro na conta que o estelionatário indica, que geralmente é de fora do estado. Enquanto isso, a pessoa que supostamente estaria vendendo não recebe a quantia e por consequência, não entrega o carro. Logo, quem depositou acaba ficando no prejuízo.

Também há casos em que o estelionatário manda um falso comprovante de transferência para o vendedor e este repassa o bem para o comprador, acreditando que o dinheiro está em sua conta, mas isso não ocorre e, nesse caso, quem fica no prejuízo é o vendedor.

Dicas para não se tornar uma vítima

Em virtude do grande número de vítimas identificadas nos últimos dias, a Polícia Civil pede que a população fique atenta aos sinais que possam configurar um golpe. São allguns deles:

-Interessados que peçam muitos dados acerca do veículo publicado em anúncio na internet;

-Se vier a marcar encontros, prefira em um local público;

-Estar atento ao sotaque da pessoa que mantém contato com você, visto que os estelionatários geralmente são de fora do estado;

-Jamais concordar em mentir ou passar informações falsas a respeito do carro ou da transação a pedido da pessoa que se diz interessada na compra;

-Sempre conversar com a pessoa que está interessada em comprar ou vender o veículo a respeito da negociação

-Verificar a agência bancária da conta indicada para depósito. Através de uma simples consulta no Google, colocando o nome do banco e o número da agência, é possível saber se aquela conta é de fora do estado;

-Em caso de dúvida, não faça nenhum depósito e procure a delegacia mais próxima.

Foto ilustração – internet

Fonte: SSP/SE