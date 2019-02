Uninassau – Tecnologia humanizada melhora expectativa de vida

21/02/19 - 15:48:14

Na UNINASSAU Aracaju alunos e professores desenvolvem aplicativos a favor do bem

Por: Suzy Guimarães

o mundo contemporâneo, as profissões ligadas à área de tecnologia são as que mais empregam pessoas no mundo. Segundo o Fórum Econômico Mundial (FEM), até 2021, pelo menos 7 milhões de trabalhos podem ser extintos por conta das transformações tecnológicas e financeiras ao redor do planeta. Portanto, os cursos voltados para área de Tecnologia da Informação (TI), podem se tornar um caminho certo para uma vida estável profissionalmente.

“A tecnologia está presente na saúde, na educação e em todos os setores da vida. A sociedade já não vive sem ela. Um exemplo disso é a informação que antes era demorada e levava vários dias para se propagar, mas hoje acontece em fração de segundos”, disse a coordenadora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU Aracaju, Izabella Rezende.

Ainda segundo ela, na saúde, a tecnologia vem influenciando de forma efetiva nos tratamentos, tendo como exemplo a informação mais precisa dos diagnósticos. “O sistema observa possíveis doenças com determinados sintomas ou pode ajudar a identificar o paciente e localizá-lo com precisão dentro do hospital. No hospital universitário existem setores com televisores espalhados para saber quem está em cada maca. Isso facilita a segurança do paciente, impedindo que pessoas sejam confundidas e tenham seus tratamentos prejudicados”, ressaltou a professora.

Soluções do bem

Outra solução a serviço da comunidade por meio da tecnologia está sendo criada por Izabella, com o intuito de ajudar a população a encontrar o médico desejado. “Estamos criando um banco de dados denominado sosmédicos.net, onde a população poderá acessar e encontrar os médicos que precisa”, contou a professora.

A professora também destaca as ações realizadas pelos próprios alunos da Instituição, entre elas, um aplicativo que serve como calendário de vacinação. “Um dos nossos alunos criou uma ferramenta que, sem sombra de dúvida, tem grande utilidade social e humana. As pessoas podem baixar aplicativo no celular e acompanhar o calendário de vacinação disponível”, finalizou.