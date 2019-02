VALADARES FILHO CUMPRE AGENDA DE REUNIÕES EM BRASÍLIA

21/02/19 - 06:05:36

Na condição de presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe, e membro do Diretório Nacional, Valadares Filho realizou uma série de reuniões durante esta semana em Brasília.

Tendo em vista o atual cenário político voltado para a Reforma da Previdência, o PSB reuniu o diretório nacional para discutir o tema. “Decidimos que o nosso partido vai promover uma série de debates nos estados e em Brasília sobre a reforma da previdência e, ao final, apresentaremos uma posição oficial”, explica.

O PSB nacional promoveu ainda um ato político de filiação de dirigentes e líderes de movimentos sindicais de todo o país. “Isso mostra o quanto o PSB vem crescendo no Brasil justamente por representar os anseios da sociedade”, destaca.

Valadares Filho se reuniu ainda com Guti Gustavo, prefeito da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo. “O prefeito Guti é um jovem competente que honra o PSB. Tivemos uma conversa muito proveitosa sobre gestão pública, ele ressaltou os avanços da administração e os programas inovadores que seu governo tem executado”.

Por fim, Valadares se reuniu com o deputado federal pelo PSB de Pernambuco, João Campos, filho do saudoso Eduardo Campos. “João Campos é uma revelação da política pernambucana, tratamos dos desafios que o PSB vai ter no futuro, a grande responsabilidade que a nossa geração tem com esse novo cenário da política brasileira e em poder representar os anseios da sociedade”.

