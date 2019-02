Após ter o pé amputado, idosa consegue cadeira de rodas através do jornal da vida

22/02/19 - 09:58:41

Uma senhora de 76 anos, conseguiu nesta sexta-feira (22) resolver um problema que vinha prejudicando sua qualidade de vida, após amputação de um dos pés, provocado pelo diabetes.

A senhora Maria Iolanda vinha enfrentando problemas para se locomover após a amputação do membro, e com problemas financeiros, não conseguiu comprar uma cadeira de rodas e com isso, passava praticamente todo o dia, deitado em uma cama em seu quanto, no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro.

Após tomar conhecimento da situação, o ex-vereador e radialista Jailton Santana, no Programa Jornal da Vida, se mobilizou e conseguiu a doação de uma cadeira de rodas à idosa. “Muito obrigado Jailton pela força que vocês nos deu. Que Deus lhe pague”, agradeceu Bel, uma sobrinha de D. Iolanda.

Foto meramente ilustrativa

Munir Darrage