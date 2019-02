Banese lança linha de crédito exclusiva para modernização de cartórios

22/02/19 - 16:17:19



Crédito é direcionado aos 129 cartórios existentes no Estado

O Banese está lançando uma linha de crédito exclusiva para modernização de cartórios. Direcionada aos 129 cartórios existentes no Estado, essa nova linha de crédito possibilita a aquisição de móveis, equipamentos de informática, materiais para uso específico do cartório e pequenas reformas, dentre outros fins.

Os empréstimos do Credi-Fácil Modernização de Cartórios, segundo o banco, são feitos com taxas diferenciadas e prazo para pagamento de até 60 meses. De acordo com o Banese, a modernização dos cartórios não atende apenas aos anseios de quem presta os serviços, mas, sobretudo, da população que é beneficiada diretamente por eles.

Também pensa assim o presidente da Associação dos Notários e Registradores de Sergipe (Anoreg-Se), Henrique Buarque Maciel. “Os cartórios são parceiros do cidadão, razão de nossa existência”, disse o presidente. “Essa linha de crédito proposta pelo Banese dá o aporte necessário para cada cartório investir em tecnologia e melhorias físicas que possibilitem um avanço dos serviços notariais e registrais em nosso Estado”, acentuou.

fonte e foto assessoria