BOSCO COSTA DIZ QUE VAI FALTAR CARNE POR NEGLIGÊNCIA GOVERNOS

22/02/19 - 06:11:22

O deputado federal Bosco Costa (PR-SE) mostrou-se preocupado com a situação do fechamento dos matadouros públicos em Sergipe. O parlamentar tratou sobre o tema durante à sessão plenária de quinta-feira, dia 21, na Câmara Federal.

Engajado com o setor agropecuário no Congresso, Bosco diz que o estado vivência um caos, com a possibilidade de faltar carne para o consumo da população, devido ao fechamento dos matadouros públicos.

“Foi uma negligência dos governos passados, porque esta legislação foi aprovada aqui em 2005-2006 e lamentavelmente não conseguiram construir ou adequar os matadouros e com isso os sergipanos estão sofrendo muito diante desta inércia do poder público”, relatou o deputado.

