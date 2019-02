Cantor Tony Canabrava grava DVD em Aracaju neste sábado

Os fãs de Tony Canabrava podem se preparar. O cantor se prepara para gravar DVD em Aracaju, neste sábado, 23. O cenário será um dos cartões postais da capital: o centro histórico, palco das grandes festas no Estado.

Após os sucessos em plataformas digitais com “Novinha no chão”, gravada por Gabriel Diniz e Xand Avião, Tony Canabrava emplacou “Seu ex é feio”, do CD “Rave do Tony”, que concorre ao título de música do carnaval 2019. A novidade é um DVD cheio de ritmo e hits quem embalam a carreira meteórica desse baiano acostumado a colocar uma multidão para dançar em seus shows. O projeto do DVD “Rave do Tony” contará com participações especiais de Peruano, Thiago Lavine e Mulheres Perdidas.

Uma das maiores referências da swingueira da atualidade, Tony Canabrava preparou um repertório que une a batida inconfundível com a irreverência de suas letras. A superprodução da gravação do DVD “Rave do Tony” tem a assinatura daDestak Produção Eventos e Estruturas que, atendendo a legislação, possui todas as autorizações para realização de uma noite que vai ficar na história dos grandes shows em Aracaju.

Prepare-se! A partir das 21h deste sábado, 23 de fevereiro, os portões da Rave do Tony Canabrava estarão abertos!

Fonte e foto assessoria