Confira a lista de blocos autorizados pela Prefeitura para este fim de semana

22/02/19 - 14:02:23

Entre os dias 23 e 24 de fevereiro, 29 blocos e festas de pré-carnaval acontecerão na cidade, com autorização da Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema).

O órgão de trânsito dará apoio logístico aos eventos com grande expectativa de público. As festas de menor porte e/ou que acontecem em vias com baixo fluxo de veículos terão supervisão de trânsito periódica, não integral.

Os horários que constam na relação abaixo foram informados pelos organizadores para o começo da preparação, não necessariamente sendo o horário de início do evento.

23/02 (sábado)

Evento: Bloco Saque

Local: Pedro Calazans, cruzamento com rua Maruim.

Horário: 14h às 18h

Evento: Bloco Chego Já

Local: Avenida Antônio Carlos Leite Franco, bairro Jardins

Horário: 13h às 20h

Evento: Bloco “Eu só se fico se você não só se for”

Local: Rua Celso Oliva, bairro 13 de Julho

Horário: 15h às 22h

Evento: Bloco da Escola Infantil Maple Bear

Local: Rua José Ramos da Silva, bairro 13 de Julho

Horário: 16h30 às 18h30

Evento: Bloco “Hoje Tem Palhaçada”

Local: Rua Dom José Thomaz, bairro São José

Horário: 17h às 20h

Evento: Bloquinho da Onnu

Local: Rua Luiz Chagas, bairro Atalaia

Horário: 17h às 21h

Evento: Grito de Carnaval do Dom Pedro I

Local: Rua de Alagoas, bairro José Conrado de Araújo

Horário: 16h às 21h

Evento: Bloco As Bagaçadas

Local: Avenida Caçula Barreto, conjunto Augusto Franco

Horário: 16h30 às 19h

Evento: Bloco Só Vai Queimado

Local: Rua Maria Souza Rosa, conjunto Bugio

Horário: 15h às 20h

Evento: Bloco Koisadinho

Local: Rua Poço Verde, bairro Suissa

Horário: 16h às 18h30

Evento: Bloco Galo do Augusto Franco

Local: Avenida Canal 5, conjunto Augusto Franco

Horário: 16h às 2h

Evento: Grito de Carnaval da Comunidade AMAST

Local: Ruas do conjunto Santa Tereza

Horário: 16h às 18h

Evento: Meu Bloco na Rua

Local: Rua Francisco Duarte Ramos, bairro Jardins

Horário: 16h às 22h

Evento: Bloco Arrudeio (sábado e domingo)

Local: Travessa Baltazar Gois (entre a rua de Itabaiana e Ivo do Prado), Centro

Horário: 14h às 20h

24/02/19 (domingo)

Evento: Bloco Arrudeio (sábado e domingo)

Local: Travessa Baltazar Gois (entre a rua de Itabaiana e Ivo do Prado), Centro

Horário: 14h às 20h

Evento: Grito de Carnaval “Cortejo da Resistência”

Local: Rua Carlos Correia, 430, Bairro Siqueira

Horário: 15h

Evento: Bloquinho do Blend

Local: Avenida Jorge Amado

Horário: 14h às 20h

Evento: Bloco “Os Ligeiros”

Local: Campo de futebol do condomínio Parque Diamante, bairro Ponto Novo

Horário: 10h30

Evento: Bloco “Vem ni mim Arnesto”

Local: Praça Armando Feitosa, bairro Atalaia

Horário: 10h

Evento: Bloco “Saudoso Tuca”

Local: Rua Bahia, Bairro Siqueira Campos

Horário: 8h às 15h

Evento: Evento carnavalesco

Local: Rua Belém, bairro Industrial

Horário: 14h às 18h

Evento: Bloco Se For Cair, Caia no Carnalúcia

Local: Rua 8, conjunto Santa Lúcia

Horário: 9h às 12h

Evento: CarnaFamília

Local: Ruas do conjunto Costa e Silva

Horário: 14h às 21h

Evento: Bloco Azul e Branco

Local: Orla do Bairro Industrial

Horário: 13h às 18h

Evento: Bloco Unidos pela Família

Local: Avenida Luciano Monteiro, bairro Luzia

Horário: 11h às 16h

Evento: Bloco dos Inchadinhos

Local: Rua Canadá, bairro América

Horário: 9h às 17h

Evento: Bloquinho Fixo

Local: Ruas José Ludovice, bairro Palestina

Horário: 14h às 22h

Evento: Bloquinho do Bell

Local: Praça de Eventos da Orla da Atalaia

Horário: 16h às 00h

Evento: Bloquinho Arraiá Mijona

Local: Orla Pôr do Sol, bairro Mosqueiro

Horário: 14h às 21h

Evento: Bloquinho Infantil Bugio Bonito

Local: Rua Geny da Silva, conjunto Bugio

Horário: 8h30 às 14h