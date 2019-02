CPSE REALIZARÁ MAIS UMA EDIÇÃO OPERAÇÃO “LIMPEZA DO MAR”

22/02/19 - 10:41:45

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) no dia 23 de fevereiro (sábado), das 14h às 16h, realizará mais uma ação da Operação Limpeza do Mar, na Orla Por do Sol, no Rio Vaza-Barris, Povoado Mosqueiro, com o intuito de conscientizar a população quanto à importância da preservação do meio ambiente marinho, para a necessidade de preservação do patrimônio hídrico do Estado de Sergipe e para fomentar a mentalidade marítima da população da região.

A campanha contará ainda com o apoio do Grupo Escoteiros do Mar Baden-Powell, praticantes de Stand-up Paddle locais, mergulhadores, proprietários de embarcações, ribeirinhos e representantes da cadeia do setor náutico.

A CPSE vem realizando edições deste projeto desde 2018, onde foram retirados mais de 5 toneladas de detritos das águas sergipanas, e espera que a continuidade desta campanha sirva para que a população se conscientize cada vez mais de seu papel em tornar o ambiente em que vivemos mais agradável, para nós humanos e todas as outras formas de vida do planeta, contribuindo para a saúde da nossa Amazônia Azul.

Apesar de décadas de esforços para prevenir e reduzir o lixo no mar, há evidências de que o problema é persistente e continua a crescer.

Ascom Capitania dos Portos de Sergipe