CPTran inicia utilização de aplicativo de fiscalização de trânsito do Denatran

22/02/19 - 13:26:05

O App vai auxiliar na fiscalização de motoristas e veículos

Com a aproximação do carnaval, a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Policia Militar do Estado de Sergipe passa a atuar com mais um reforço na fiscalização, o aplicativo Fiscalização Denatran, que foi viabilizado por meio de parceria entre o Detran/SE e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O aplicativo é disponibilizado gratuitamente pelo Denatran para os Órgãos e Entidades Públicas integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). O objetivo dessa ferramenta digital é fornecer validações sem internet (off-line) e consultas com internet (online) com acesso direto às informações das bases nacionais de condutores, veículos e infrações.

As informações centralizadas pelo Departamento Nacional de Trânsito poderão ser acessadas com mais facilidade pelos policiais da CPTran. O aplicativo também vai permitir aos militares verificar se o veículo foi furtado ou roubado.

Outra função disponibilizada aos PM’s é a conferência de pendências administrativas ou judiciais relacionadas às placas. Se houver irregularidade, os agentes podem, dependendo do caso, aplicar medidas como a restrição da circulação do veículo até que a situação seja resolvida. Eles poderão consultar ainda se a CNH do motorista está suspensa, cassada ou bloqueada.

Fonte e foto PM/SE