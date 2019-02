Deotap cumpre mandados de prisão e busca apensarão em Aracaju e Lagarto

22/02/19 - 06:57:14

Desde as primeiras horas desta sexta-feira (22), Promotores de Justiça do GAECO e Delegados e Policiais da DEOTAP, PRF, COE e outras unidades policiais deflagraram a OPERAÇÃO LEAK e foram cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Aracaju e Lagarto. A investigação diz respeito a desvios de verbas públicas do Matadouro Municipal de Lagarto e à prática do crime de Lavagem de Dinheiro pelo Prefeito de Lagarto e demais investigados.

Estão sendo alvo de buscas a sede da Prefeitura de Lagarto, as Secretarias Municipais de Finanças e Administração, o Matadouro de Lagarto, a sede da empresa JML COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO LTDA. e as residências do Prefeito, do genro e de laranjas dele e o administrador do Matadouro Municipal.

Quatro mandados de prisão preventiva foram expedidos, em desfavor do Prefeito JOSÉ VALMIR MONTEIRO, de seu genro IGOR RIBEIRO COSTA ARAGÃO e os sócios da empresa JLM, JOEL DO NASCIMENTO CRUZ e GILDO PINTO DOS SANTOS.

O nome da Operação se dá em razão da notícia de vazamento dos pedidos de prisão e buscas que estão sendo apurados, além da notícia de que os principais alvos de prisão saíram de seus domicílios para evitar serem capturados pelas equipes do GAECO e das Polícias.

Fonte MPE