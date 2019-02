Ezequiel: “governo precisa intervir para preservar empregos da SABE”

22/02/19 - 05:31:25

Diante da informação sobre o processo de hibernação (parada progressiva na linha de produção) da fábrica de laticínios SABE, no município de Muribeca, o ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), externa sua preocupação com mais de 200 empregos que são gerados pela empresa privada, dentre eles, vários trabalhadores capelenses que sustentam suas famílias com esta única fonte de arrecadação.

“Nosso País está tentando superar uma crise cujos efeitos têm reflexos em toda a nossa sociedade. O governo do Estado, então, atravessa uma crise financeira absurda e esse processo de hibernação da SABE é muito preocupante porque teremos mais desempregados e mais gente passando fome em Capela”, alertou o ex-prefeito.

Ezequiel, que é empresário, reconhece o momento de instabilidade que atravessa a economia, mas cobrou uma ação do governo do Estado. “O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem muito boa vontade e precisa intervir, tentar ajudar ou encontrar alternativas para impedir que a fábrica feche e muitas famílias fiquem destruídas”.

“O governo precisa intervir para preservar os empregos da SABE. Tem que colocar seus secretários, seus auxiliares para tentarem encontrar uma solução para este impasse. A fábrica fica em Muribeca, mas são vários trabalhadores de Capela, sem contar que essa hibernação é ruim para a toda a nossa região”, completou Ezequiel.

Entenda

Os 245 trabalhadores da SABE foram comunicados pela direção da empresa que devem cumprir um aviso em casa, até o carnaval, e só depois os responsáveis irão se manifestar a respeito e sobre como proceder. A fábrica foi inaugurada em 2012, é moderna e, além de leite, produz creme de leite, leite condensado, iogurte e sucos, com capacidade de processamento de 330 mil litros por dia e fruto de um investimento da ordem de R$ 95 milhões.

Habacuque Villacorte