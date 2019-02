FAMES/AGRESE REÚNEM E DISCUTEM SOLUÇÃO PARA MATADOUROS

22/02/19 - 15:46:32

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, esteve reunido hoje, 22, com o presidente da Agência Reguladora de Sergipe (AGRESE), Luiz Hamilton. “Tratamos sobre a problemática dos matadouros municipais, que estão fechados por determinação dos órgãos de fiscalização”, explicou Cavalcante.

No encontro, Luiz Hamilton expôs uma solução para o problema, que seria através de PPPs, onde a iniciativa privada faria os estudos para após o processo licitatório, construir e explorar futuros frigoríficos regionais, dentro dos padrões de controle e higiene.

“Externei o total apoio da FAMES à iniciativa da AGRESE, por entender que cabe ao Estado e Municípios a função de regular, e não mais de construir e gerir empreendimentos que podem ser dirigidos pela iniciativa privada. Também iremos chamar o Ministério Público para que acompanhe e conheça esse modelo de negócio. Sai com uma grande esperança de encontrarmos uma solução para esse grave problema”, ressaltou o presidente da FAMES.

Christiano e Hamilton acertaram uma nova reunião, que deve acontecer na FAMES, junto com os Consórcios Municipais, para apresentação do Plano de Trabalho, estabelecendo datas e prazos para a publicação do edital para um PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse, que é o primeiro passo para a formalização de uma Parceria Público-Privada.

Fonte e foto assessoria