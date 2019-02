Hospital de Cirurgia implanta novo Sistema de Informação

22/02/19 - 09:33:54

As mudanças do Hospital de Cirurgia não param de acontecer, dessa vez, foi implantado um novo Sistema de Informação com os módulos: Contábil, Folha (Pessoal), Tributos, Fiscal e Patrimônio, gerando integração desses setores e facilitando assim, o desempenho das funções dos profissionais que terão acesso a ele.

O assessor contábil Mc Millan Dias explica que esse novo sistema é moderno e atualizado conforme as normas e legislação vigentes. “Ele traz transparência legal, evitando multas por atraso no envio de declarações obrigatórias como eSocial, Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF), Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), Escrituração Contábil Fiscal (ECF), EFD contribuições, junto aos órgãos Federais de controle a exemplo da Receita Federal”, explica.

Ele destaca também que traz diversos benefícios para o controle de dados e informações do Hospital, viabilizando o acesso às informações e relatórios gerenciais, otimiza diversos processos de gestão dos setores e gera mais segurança no armazenamento dos dados do Hospital.

E, para capacitar e garantir a adaptação dos profissionais nas atividades relacionadas a esse novo sistema, estão sendo realizados treinamentos nos setores envolvidos.

Fonte e foto assessoria