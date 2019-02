Huse terá fluxo do estacionamento pediátrico alterado a partir das 15h desta sexta

22/02/19 - 13:45:57

O fluxo deverá estar normalizado às 14h30 do sábado, 23

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) comunica aos profissionais, usuários e visitantes que a partir das 15 h desta sexta-feira, 22, realizará uma operação para esvaziamento do estacionamento que fica localizado em frente ao Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza, seguindo até a saída do SAMU. O objetivo desta ação é deixar o espaço liberado para a chegada de um guindaste pesando 100 toneladas e que fará a substituição do chiller do ar condicionado central da Unidade de Terapia Intensiva (UTI 2) que está apresentando oscilação em sua temperatura à cerca de 23 dias.

O gestor de apoio do Huse, Ivânio Santos Melo, explica como vai funcionar toda a operação. “A ação foi planejada em conjunto com a gestão e a infraestrutura da SES para evitar transtornos às pessoas que estiverem se dirigindo ao hospital. Para isso, foi pensada uma rota de fuga que já existe no Huse e só é utilizada em casos especiais, com resultados positivos. O paciente que chegar para a Pediatria será deixado na portaria da unidade e o veículo seguirá pelo lado esquerdo acompanhando a sinalização do local”, explicou.

O serviço terá início a partir das 10 horas da manhã de sábado, 23, com a chegada do equipamento (chiller) e a previsão para a sua conclusão é às 14h30 do mesmo dia. Desde já, o Huse pede desculpas pelo transtorno e a compreensão de todos.

Fonte e foto assessoria