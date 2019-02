IRAN BARBOSA É O LÍDER DO PT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

22/02/19 - 15:21:02

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) será o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa (Alese) nos próximos dois anos. O comunicado, endereçado ao presidente da Casa e assinado por Iran e pelo companheiro de legenda, o deputado Francisco Gualberto, já foi protocolado. O Regimento Interno da Alese prevê que é a bancada do partido que indica a sua liderança.

Iran destacou que assume com muito orgulho o papel de liderar o partido na Assembleia, tendo em vista o seu histórico partidário de simpatizante, militante, filiado, dirigente e representante parlamentar da legenda.

O deputado lembrou também que, quando se filiou à legenda, fez uma escolha baseada na identidade classista e na afinidade ideológica. Ressaltou também que a sua aproximação do PT se dá pelo seu compromisso com as bandeiras originárias do partido na defesa dos interesses da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, das minorias e dos menos favorecidos.

“A atual conjuntura de Sergipe e do país exige de nós compromisso com as lutas históricas e com as bandeiras do nosso partido, que sempre empunhamos na defesa dos interesses do povo brasileiro desde a fundação PT. Nunca abandonei essas bandeiras e pretendo, agora, neste primeiro mandato como deputado estadual, defendê-las com toda a força e capacidade produtiva, assim como fiz nos mandatos que exerci na Câmara Federal e na Câmara de Vereadores de Aracaju”, externou o parlamentar.

Ainda de acordo com Iran, caberá a ele, como liderança do PT, encaminhar e defender as pautas relativas as posições do partido e de interesse da legenda no âmbito da Assembleia Legislativa.

Por George Washington Silva