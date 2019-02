Novo Internamento Pediátrico da Oncologia do Huse melhora rotina das crianças

22/02/19 - 16:13:45

“Estou me sentindo em casa. Aqui tudo é lindo, foi pensado com muito carinho para as crianças e também para os acompanhantes. Estou encantada com o novo quarto de internamento do meu neto, tem aparelho DVD, televisão, brinquedos, as paredes têm uma pintura colorida e animada. Eu só tenho que agradecer o conforto que está sendo dado aqui para completar o tratamento dele”. Foi o que disse a dona de casa e avó do pequeno L.G, 3, que está em tratamento há dois meses contra uma leucemia aguda, diante do novo leito de Internamento Pediátrico Oncológico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), que foi inaugurado na última segunda-feira, 18, e passou a funcionar no dia seguinte.

Assim como ela, o pai do pequeno J.F, 4, Genilson Feitosa, 44, acompanha a internação do filho, que luta contra uma leucemia descoberta há quase três anos. “Aqui é bonito demais e muito confortável. Um espaço só para crianças, diferente de antes que tinha a enfermaria de adulto também. Saber que meu filho está sendo bem cuidado e feliz é a coisa mais importante pra mim, porque isso ajuda no tratamento dele. Muito obrigado a todos que se envolveram para dar o melhor a essas crianças num momento tão difícil para eles”, agradeceu.

O novo Internamento Pediátrico da Oncologia “Maria Ruth Wynne Cardoso – Tia Ruth”, localizado no Huse, foi fruto de uma parceria do Governo do Estado com a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos). Um espaço humanizado e confortável, criado exclusivamente com cinco enfermarias, 17 leitos, um leito de Sala de Estabilização, um leito da Sala de Isolamento, Sala de Prescrição Médica, Posto de Enfermagem, Sala de Estar da equipe de enfermagem, copa, depósito e sete banheiros. Tudo para oferecer o melhor tratamento a crianças e adolescentes com câncer do estado de Sergipe.

O novo internamento já conta com 11 leitos ocupados pelos pequenos pacientes e ainda mais adequados para o tratamento. De acordo com a coordenadora do Centro de Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, o novo espaço só trouxe benefícios para pacientes, acompanhantes e profissionais. “É notável a satisfação estampada no rosto das pessoas que trabalham aqui e principalmente das nossas crianças e seus familiares que acompanham o tratamento em um ambiente organizado, tranquilo e confortável. Ampliamos o número de leitos infantil e consequentemente vamos melhorar também o internamento adulto na Oncologia”, informou.

O superintendente do Huse, Darcy Tavares, enfatizou que a orientação recebida pelo governador foi de humanizar o Huse. “A missão que nos foi dada pelo governador está sendo cumprida em todo o Huse. Esse novo Internamento Pediátrico da Oncologia vem humanizar ainda mais o nosso cuidado com o paciente infantil dando uma condição melhor de acomodação para ele e seus acompanhantes. O trabalho é árduo e não para, vamos continuar preparando o Huse para oferecer cada vez mais um atendimento de qualidade para os usuários do SUS”, concluiu.

Fonte e foto assessoria