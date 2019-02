OS GRUPOS E OS CANDIDATOS

DIÓGENES BRAYNER

Os grupos sociais influenciam em decisões políticas, de Estado, econômicas, familiares e até matrimoniais. São realmente o ponto de encontro de todos que desejam emitir opiniões, passar informações e espalhar fakes news pelo mundo. Não funciona ao redor do umbigo de ninguém. Cada usuário, com um celular na mão, está apto a fazer bons, maus e falsos comentários, divulgar informações, conversar bobagens e, principalmente, tocar fogo na fogueira.

Ninguém segura o palavrório escrito ou falado. Montam-se estúdios e se criam espertos analistas de todas as situações do Estado e do País. Seja na política, na economia, no esporte, na área cultural e, principalmente de críticos e defensores de Governos. Parece que ninguém segura esse espalhar geral de “merda no ventilador”, que termina contaminando (e sujando) milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que acopla novos participantes que ficam à vontade para influenciar com pontos de vistas pessoais as suas próprias convicções, mentiras, utopias, desejos e maldades.

Os grupos e rede sociais são assim: o despertar de maldades reprimidas. A mais utilizada é o de ver o circo pegar fogo [bom prá cacete!]. E nessa ação coletiva tudo se copia, se cria e amplia ao sabor do que chega à cabeça, principalmente na divulgação do que há de pior das pessoas, de preferência políticos que quem escreve não tolera. Os grupos sociais e as redes estão incrustados na mente daqueles que pensam em disputar mandatos em 2020. Os mais frequentes demonstram essa tendência.

O ex-senador Almeida Lima, por exemplo, através de comentário em sua TV no YouTube, já anunciou que é candidato a governador do Estado em 2022, pela oposição, assim como Gilmar Carvalho aparece na nas redes conversando com eleitores e não esconde que tentará a Prefeitura. O advogado João Fontes é assíduo nos grupos e, mesmo que não tenha revelado, está cotado a ser candidato. Assim como muitos outros que acreditam na potência eleitoral do que se divulga na Internet.

É provável que em alguma coisa dê certo, mas “não é certo” porque muita coisa está errada, exagerada e mentirosa. Os grupos podem popularizar seus ídolos, mas também podem destruí-los em um piscar de olhos, assim como começa a fazer estremecer o Governo Bolsonaro, depois de influência em sua eleição. É esperar e constatar…

REUNIÃO DA SABE

A direção da Sabe reuniu-se ontem à tarde, mas não emitiu qualquer comunicado sobre a demissão de funcionários. A informação é que a indústria deve se manifestar nesta sexta-feira.

PODE ATÉ FECHAR

A Sabe mandou para casa os seus 245 funcionários e talvez nesta sexta-feira ou mesmo na próxima semana pode anunciar que fechará suas portas. Não há, até o momento, qualquer explicação sobre as razões do fechamento.

BOAS CONVERSAS

As chamadas conversas de “pé-de-orelha entre Belivaldo Chagas e o prefeito Valmir Monteiro foram intensas, ontem, durante a assinatura de concessão para a Deso, do abastecimento de água de Lagarto”.

BEM AFINADO

Valmir e Belivaldo se mostraram “bem afinados”, o que torna realidade a parceria entre o Governo e a Prefeitura de Lagarto. Valmir fez questão de mostrar que é prefeito da cidade e não de um ou outro agrupamento.

BOM TRATAMENTO

O tratamento entre governador e prefeito é íntimo. Balivaldo se refere a Valmir como ‘Valmirzinho’ e o prefeito trata o governado como “Galeguinho”. A boa relação dos dois em público demonstra que institucionalmente podem marchar juntos.

É UM FATO VISTO

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) não rompeu com Valmir Monteiro, mas não tem mais tanta afinidade política. Passou a ser do grupo que faz oposição ao Governo em Lagarto e – claro – na bancada federal em Brasília.

FABIO DISCORDA

Ao contrário do que disse a coluna, o deputado Fábio Henrique (PDT) tem “muitas discordâncias com a Reforma da Previdência”, entregue na quarta-feira por Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

SOBRE COMISSÕES

Sobre as comissões legislativas, Fábio Mitidieri ficou como titular da comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e também da Comissão de Turismo. Suplente: Comissão de Esporte e Relações Exteriores.

POSIÇÃO DE BLOCO

O deputado Georgeo Passos (Rede) disse ontem que tentou que os deputados Capitão Samuel, Gilmar Carvalho Ibraim Monteiro e Vanderbal Marinho, todos do PSC, ficassem num único bloco, mas eles entenderam que era melhor ficarem separados.

FARÁ OPOSIÇÃO

Georgeo Passos deixa claro que fará oposição ao atual Governo, mas de forma consciente, responsável e propositiva. Para ele, oposição moderada é “café com leite”. O que “não é nosso caso”. E concluiu: “Sabemos das dificuldades enfrentadas”.

ATÉ QUE ENFIM

Durante o jantar de ontem do prefeito Edvaldo Nogueira com a bancada federal, um dos deputados brincou: “até que enfim o prefeito abre o diálogo com os parlamentares”. Edvaldo pediu desculpas e disse que se envolveu muito com a administração.

ALGUMAS BRINCADEIRAS

Deputados aproveitaram para tirar brincadeiras entre o senador Rogério Carvalho (PT) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) sobre questões políticas. Os dois se abraçavam. Está certo que o PT disputará a Prefeitura de Aracaju em 2020.

CADASTRO DE EMENDAS

Na próxima semana a bancada federal vai cadastrar emendas ao Orçamento da União e esse foi um dos motivos do jantar oferecido por Edvaldo Nogueira. Na próxima semana haverá corrida de prefeitos dos municípios a Brasília.

PERDER SOLDADOS

A polícia militar de Sergipe pode perder 280 soldados, segundo informa membros da corporação. Somente o governador pode agir e evitar essas demissões, ruins para a sociedade: “A violência está grande e imagine se isso ocorrer”, disse um militar.

VISITA A LULA

O vice-presidente do PT, Marcio Macedo, já está em Aracaju, mas ontem fez uma visita ao ex-presidente Lula e disse que ele está bem, embora indignado.

SOBRE PROPOSTA

Senador Alessandro Vieira (PSB) está fazendo um estudo sobre a proposta de Reforma da Previdência para promover, neste final de semana, audiência pública com entidades de classe e especialistas na questão previdenciária.

ACHA NECESSÁRIA

Alessandro Vieira acha a reforma necessária, tecnicamente bem estruturada e a primeira exposta ao País. Mas precisa ser revista no ponto que restringe direitos de segmentos sociais mais necessitados.

JOÃO E A REFORMA

O deputado federal João Daniel ainda analisa a reforma da Previdência, mas é contra e não vê avanços. Acha que não resolve o grave problema da crise no setor e lembra que o atual Governo votou na proposta elaborada pela equipe de Michel Temer.

GALERA DO WHATSAPP

Para João Daniel, o Governo vai apressar a aprovação “junto à galera nova do WhatsApp, porque ela não tem coragem de ir às ruas e vai se engajar para aprovar rápido”. Acha que essa galera não tem a sociedade ao seu lado.

ALGUNS PRIVILÉGIOS

Daniel admite que esse grupo está vinculado ao Governo Bolsonaro, porque colaborou com a sua eleição a presidente e defende seus princípios. “Em troca vai indicar 1.300 cargos federais de terceiro escalão nos Estados”.

Nos grupos sociais

///Alguns ajustes – O governador Belivaldo Chagas (PSD) reuniu-se ontem com alguns secretários e com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), com o objetivo de finalizar as medidas que devem ser apresentadas de ajustes financeiros que possam tirar Sergipe da crise financeira em que se encontra.

///Setor financeiro – O vice-presidente do PT, Marcio Macedo, que a reforma da previdenciária apresentada pelo Governo Federal ao Congresso prejudica os mais pobres, principalmente na questão da seguridade. A reforma está direcionada a servir o setor financeiro, além de promover aumentos. “sou contra”, disse.

///Bem atuarial – Kennedy Alencar diz que Flávia Oliveira explicou muito bem reforma. Mais ricos do regime do INSS e servidores privilegiados têm de se ‘sacrificar’ para o bem atuarial da Previdência e gerações futuras. Alíquotas progressivas amenizam desigualdade social. Mas proposta é cruel com pobres, sobretudo idosos.

///Reforça discurso – O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou ontem o discurso de que a reforma da Previdência será a mesma para ricos e pobres. Diz que “passou a fase da demagogia, de dizer que a reforma da Previdência era contra os mais pobres, porque não é verdade: ela remove privilégios e reduz desigualdades”.

///De os Isentões – Em casos de maior relevância, é interessante que a Executiva Federal venha a público com maior frequência. O silêncio em demasia incomoda e gera problemas. Veja a repercussão dos casos Bebianno, Queiroz, Mourão e áudio do Jair vazado na Globo. A mídia fez gato e sapato.

///Sujeito conversa – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso se incomoda com colegas que conversam enquanto ele vota pela criminalização da homofobia: “Não é possível. O sujeito veio aqui para conversar”. O sujeito a que se referia era Gilmar Mendes.

Conversa

Vai explicar – O PT vai fazer campanha em todo o País para explicar à sociedade detalhes da reforma da Previdência que prejudica trabalhadores.

Retração – Apesar de uma retração em campanhas municipais, elas são bem movimentadas em todas as cidades do interior.

Perde fôlego – A oposição perde fôlego na Assembleia, em razão de alguns deputados optarem por ser independentes, mesmo que se mostrem simpáticos ao Governo.

Carne fresca – A questão dos matadouros ainda continua e a maioria está fechada. Mesmo assim nas feiras são consumidas carnes fresquinhas.

Sem filé – Alguns restaurantes de médio porte já não servem mais os filés expostos nos cardápio e reduzem o número de clientes.

Mais fincado – O prefeito Edvaldo Nogueira conversou pela primeira vez com a bancada de Sergipe em Brasília. Estava mais fincado na administração.

Mais animado – Domingo, na praia de Atalaia, sai um bloquinho puxado por Bell Marques. Será um dos mais animados da semana carnavalesca.

Vai viajar – O ex-deputado federal André Moura não passa o carnaval em Sergipe. Vai viajar ainda para descansar da campanha.

Como médico – O ex-senador Eduardo Amorim tem atuado como médico anestesista na Oncologia de Sergipe. Fala em política nas horas vagas.