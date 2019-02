Prefeitura de Estância garante salário dos servidores antes do Carnaval

22/02/19 - 12:30:42

Os servidores públicos, assim como os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Estância (PME) vão passar o Carnaval com dinheiro no bolso, isso porque a prefeitura inicia o pagamento do salário referente ao mês de fevereiro antes do Carnaval, na próxima segunda-feira, 25. Desta forma, pelo 26° mês consecutivo a atual gestão municipal honra o seu compromisso com o funcionalismo público, além de contribuir com o aquecimento do comércio local na prévia desse período monesco. Confira o calendário de pagamento:

Dia 25 de fevereiro (segunda-feira)

Secretaria Municipal da Educação (SEME)

Dia 26 de fevereiro (terça-feira):

Secretaria Municipal da Administração e Planejamento

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS)

Aposentados e Pensionistas

Dia 27 de fevereiro

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT)

Dia 28 de fevereiro

Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

SECOM