Prefeitura divulga nova data do resultado final do PSS da Semed

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), publicou na tarde desta quinta-feira, 21, o resultado do procedimento de heteroidentificação de seis candidatos ao cargo de Professor Substituto do Processo Seletivo Simplificado (PSS), que visa a contratação temporária de profissionais que atuarão nas unidades de ensino do município de Aracaju. Desta forma, também foi publicado o novo cronograma das próximas etapas do PSS.

De acordo com o Edital Nº11, a sexta-feira, 22, está reservada para que os candidatos reprovados, entre os seis que atenderam à convocação excepcional para o procedimento de heteroidentificação, apresentem recurso. Para isso, devem se apresentar à Central de Atendimento localizada no Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos (sede da Prefeitura), para protocolar o pedido. Com o novo cronograma, o resultado final de todo o certame será publicado na próxima segunda-feira, 25.

Para ter acesso ao Edital clique aqui .