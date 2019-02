Reflexão de Boa Vontade; Esteio de religiosos e ateus, escreve Paiva Netto

22/02/19 - 05:38:49

Tenho há muito afirmado que estamos corpo, mas somos Espírito. Portanto, a nossa natureza é espiritual. Razão por que o sentido de Religiosidade está no coração de todos, sejam crentes ou não. Quanto mais buscamos o convívio com as Forças Espirituais Superiores, mais fortalecidos ficamos para os embates diários. Não devemos esquecer-nos de que o Criador deseja a felicidade das Suas criaturas. Deus, que é Amor, é o esteio daqueles que, a qualquer tempo, recorrem a Ele e também dos que, mesmo O negando, gostariam, na verdade, de manter com o Pai Celestial uma conversação íntima.De uma forma ou de outra, todos somos, alguma vez nas nossas múltiplas existências, filhos pródigos, potenciais retornadores ao confortante Lar Paterno, conforme lemos em A parábola do filho pródigo (Evangelho de Jesus, segundo Lucas, 15:11 a 32).

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.

