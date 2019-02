Valmir Monteiro se apresenta na sede da Deotap em companhia de advogados

22/02/19 - 11:07:25

O prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), e seu genro, Igor Ribeiro Costa Aragão, se apresentaram na sede da Deotap em Aracaju, no final da manhã desta sexta-feira (22) acompanhados de seus advogados.

Desde as primeiras horas desta sexta-feira (22), Promotores de Justiça do GAECO e Delegados e Policiais da DEOTAP, PRF, COE e outras unidades policiais deflagraram a OPERAÇÃO LEAK e cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Aracaju e Lagarto.

A investigação é sobre supostos desvios de verbas públicas do Matadouro Municipal de Lagarto e à prática do crime de Lavagem de Dinheiro pelo Prefeito de Lagarto e demais investigados.

Sobre a operação, a assessoria de imprensa da PML informa que “a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Comunicação, informa que nas primeiras horas da manhã nesta sexta, 22, ocorreu uma operação policial nas dependências na sede administrativa da cidade. Todos os funcionários que se encontravam ou que chegaram para cumprir seu expediente de trabalho, atuaram de forma a garantir total acesso aos agentes policiais para a operação em questão. Ao final da ação policial, foi comunicado pelos agentes que apenas a documentação no contrato da Prefeitura com uma empresa denominada CAOL fora devidamente apreendida. Sem mais para o presente momento, voltaremos a prestar esclarecimentos com total transparência e respeito a partir do desenrolar dos fatos“.