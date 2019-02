Vereadores denunciam secretária de Laranjeiras e falta de estrutura na Saúde

22/02/19 - 10:31:38

Na sessão desta quinta-feira, (21), o vereador José Carlos Sizino Franco (JJ) usou a tribuna da casa legislativa e denunciou a Secretária Municipal de Saúde de Laranjeiras, por suposta perseguição e ameaça aos servidores efetivos. Ainda de acordo com o parlamentar, a secretária Lícia responde a um processo, justamente por ausência das atividades no serviço público de Laranjeiras durante dois anos.

Segundo o áudio apresentado pelo representante do legislativo municipal, qualquer servidor, desde aqueles da limpeza até os médicos, que não cumprirem as regras, principalmente a carga horária, vão ser investigados através de processo administrativo. “Como vocês podem perceber, pelo tom de voz, a secretária, que já vem perseguindo servidores da Saúde há algum tempo, agora se mostra mais firme nas decisões, porém quer aplicar regras somente aos servidores efetivos. Por que não aplicar a todos?”, indagou o parlamentar.

José Carlos JJ frisou que a conduta de cumprir a carga horária está correta. “O problema se dá quando a secretária Lícia vem protegendo alguns servidores e prejudicando outros. O que me causa estranheza é que ela mesma responde a um processo por ausência de dois anos no serviço público de Laranjeiras. Ora, como cobrar algo se você mesmo fez errado? É incoerente. Aliás, a Prefeitura de Laranjeiras deve garantir os direitos dos servidores, que, nem o reajuste salarial vem sendo dado, o que vem acontecendo é o corte de gratificações. Por conta de todo este desmnado, os servidores da Saúde devem inicir uma greve branca nos próximos dias”, ressaltou JJ.

Adriano Carvalho

Em entrevista a uma emissora de rádio, na manhã desta sexta-feira, (22), o vereador Adriano Carvalho (Adriano de Pedra Branca) reiterou as denúncias do colega parlamentar e solicitou providências pra resolver a suposta perseguição aos servidores da Saúde e o corte nas gratificações. “Na verdade, a equipe de Governo da Prefeitura de Laranjeiras age com incompetência em praticamente todas as ações e quem paga o pato é o servidor efetivo. Enquanto parlamentar, não posso permitir que isso aconteça. Aonde está a nova Laranjeiras que o prefeito prometeu construir na campanha?”, questionou Adriano.

O vereador cobrou ainda as obras de reforma da UBS do bairro Pedra Branca. “A UBS de Pedra Branca está fechada por problemas estruturais e os pacientes estão sendo atendidos em um local inadequado, que nem água potável existe. Até quando, prefeito? Este problema estrutural já fez um ano e a unidade está interditada. Ao invés de resolver essa questão, o senhor pretende transferir o posto para a creche? E as crianças? Para se resolver um problema é preciso criar outro?, basta”, disse o Adriano.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.