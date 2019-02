VIGILÂNCIA DÁ DICAS AOS FOLIÕES SOBRE CUIDADOS COM BEBIDAS

22/02/19 - 14:50:33

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária (Covisa), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES) quer ver o folião se dar bem neste Carnaval e lança algumas dicas que vão ajuda-lo a brincar sem negligenciar os cuidados com a saúde. “Já estamos no clima da festa de Momo e considero importante lembrar aos foliões sobre os cuidados com a saúde, principalmente aqueles que costumam consumir bebidas e alimentos no comércio ambulante”, disse o coordenador da Covisa, Ávio Britto.

O cuidado com a procedência do gelo é fundamental, na avaliação de Britto, que destaca a existência de dois tipos do produto: aquele que é próprio para o consumo e aquele que serve apenas para refrigerar. “O gelo que o folião vai usar no suco, refrigerante ou uísque tem cor mais cristalina e formato redondo. O outro tipo, que chamamos de gelo escamoteado, são barras grande que se quebram de forma irregular e é de uso exclusivo para refrigerar o alimento ou o líquido”, alertou.

Outra dica importante é prestar bastante atenção ao alimento que vai consumir. Segundo o coordenador da Covisa, o folião precisa perceber aquilo que vai comer, observando o modo que o produto está armazenamento, se obedece aos padrões de higiene, se está acondicionado em ambiente refrigerado e jamais consumir alimentos em locais onde a higiene não seja adequada. Para ele, observar as condições de limpeza do local nos festejos de rua é fator primordial para ter saúde. Verificar ainda se pessoa que manipula os alimentos está utilizando gorro, avental e luvas.

Britto oferece ainda como digas de saúde e bem estar: não dirigir, se beber; consumir muita água para manter o corpo hidratado; evitar tomar bebida alcoólica em excesso; e usar protetor solar se for a praia ou ficar sob exposição solar.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES