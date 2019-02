ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E CAMINHÃO DEIXA PESSOA GRAVEMENTE FERIDA PRÓXIMO AO DIA

23/02/19 - 10:11:44

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no inicio da manhã deste sábado (22) deixou uma pessoa gravemente ferida na avenida Heráclito Rolemberg, próximo ao terminal do DIA, em Aracaju.

Segundo informações, o motoqueiro teria caído embaixo do caminhão que acabou passado por cima de suas pernas. Populares acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestaram os primeiros socorros e estão tentando retirá-lo, já que ele ficou preso ao eixo do caminhão.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias