Desemprego cai em apenas 6 estados; Sergipe passa de 17,5% para 15%

23/02/19 - 07:27:13

O desemprego, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), caiu em 18 das 27 unidades da federação de 2017 para 2018, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (22), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda segundo a pesquisa, o maior índice de redução foi no estado de Sergipe.

O IBGE informou que, do terceiro para o quarto trimestre, a taxa caiu em apenas seis das 27 unidades da federação, com destaque para o Sergipe, que passou de 17,5% para 15%, e Pernambuco: de 16,7% para 15,5%.

As seis unidades da federação com quedas relevantes da taxa de desemprego foram Sergipe(17,5% para 15%), Pernambuco (16,7% para 15,5%) Espírito Santo (11,2% para 10,2%), Rio Grande do Sul (8,2% para 7,4%), Paraná (8,6% para 7,8%) e São Paulo (13,1% para 12,4%).