EDVALDO RECEBE VISITA DO COORDENADOR DA BANCADA FEDERAL

23/02/19 - 06:20:54

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, em seu gabinete, na tarde desta sexta-feira, 22, a visita do coordenador da bancada federal de Sergipe, deputado federal Fábio Reis. No encontro, ambos reafirmaram a importância da parceria entre a gestão municipal e os parlamentares em prol do desenvolvimento de Aracaju.

“Tivemos uma conversa muito proveitosa. Fábio Reis me auxiliou na realização da reunião que fizemos com toda a bancada, que foi um momento bastante importante para o futuro da nossa cidade. Ele voltou a se colocar à disposição de Aracaju para buscar recursos e ampliar a interlocução com o governo federal”, destacou o prefeito.

Fábio Reis reiterou que trabalhará para beneficiar a capital sergipana. “Como coordenador da bancada federal, reafirmo meu compromisso com a cidade de Aracaju”, disse ele. Na última quarta-feira, Edvaldo esteve reunido em Brasília com os oito deputados federais de Sergipe e com o senador Rogério Carvalho, oportunidade na qual externou o seu propósito de ampliar a interlocução com todos em defesa dos pleitos de Aracaju junto ao governo federal.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes