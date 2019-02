Em Boquim, parceria da prefeitura com Sesi/Senai capacitará 150 pessoas

23/02/19 - 07:47:13

Na manhã desta quinta-feira, dia 21, no Auditório da Prefeitura, foi realizada a Cerimônia de Abertura do Projeto de Interiorização do FIES Sistema Industrial, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e do Trabalho e o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

A partir de agora a população de Boquim terá a oportunidade de se qualificar nos Cursos Técnicos do SENAI, de forma gratuita, através desse Projeto, que leva o ensino profissionalizante da maior Instituição de Educação Profissional da América Latina ao interior sergipano.

Elisangêla Carvalho, representando todos os alunos aproveitou para agradecer ao Prefeito Eraldo de Andrade e ao Vice-Prefeito Chicão Almeida pela parceria com o SENAI/FIES, e trazer para Boquim esses Cursos. “Eu mesma já faço em minha casa produtos de confeitaria, só que agora vou ficar qualificada com o certificado nas mãos, pronta para o mercado que é muito competitivo”, disse. O Secretário de Assistência Social e do Trabalho, Luiz Fernando, disse estar “extremamente feliz em poder fazer essa parceria com o SENAI/FIES, vez que estamos oferendo a oportunidade de aprendizado e de uma colocação no mercado de trabalho. É muito satisfatório; sabemos que nossa cidade tem deficiência de emprego, porém estamos qualificando nossa mão–de-obra. Parabéns aos alunos, aproveitem e tirem o máximo de aprendizado”, falou Fernando.

O ex-secretário de Assistência Social, Edson Alves, em seu pronunciamento, assim falou: “Todos vocês estão tendo a oportunidade de escrever uma nova página na vida de cada um aqui, se qualificando profissionalmente. Vocês não tem a noção do peso que estão carregando, se qualificando com o Sistema S, que há mais de 70 anos vem qualificando profissionais, por isso aproveitem essa oportunidade, façam a diferença. Eu costumo dizer em toda cerimonia de aberturas de cursos que a única gula que não tem pecado, é a do conhecimento. Por isso, admirem o seu certificado e segurem com muita força essa oportunidade”, finalizou Edson.

O Vice-Prefeito Chicão Almeida agradeceu a parceria com o SENAI/FIES , e disse que ali começava um novo tempo para aqueles alunos. “Aqui nasce uma nova história para muitos de vocês. O mercado é cada vez mais competitivo e exigente e, muitas vezes, a diferença entre conseguir ou não um emprego está na qualificação profissional. Por isso a necessidade da busca permanente pela qualificação e o aperfeiçoamento como forma de poder fazer a diferença, principalmente num local como Boquim, onde a nossa população enfrenta grandes dificuldades para conseguir um emprego”, disse Chicão.

O Consultor de Relações com o Mercado do SENAI/FIES/SESI/IL, Agildomar Monteiro, agradeceu a parceria com a Prefeitura Municipal na adesão ao Projeto de Interiorização, pelo empenho do prefeito Eraldo de Andrade em trazer os cursos profissionalizantes para Boquim, explicando que estão no mercado desde 2005, já tendo capacitado mais de 55 mil pessoas. Informou que são 17 Unidades Móveis, divididas em 03 grupos, já tendo atendido 95% do Estado de Sergipe com cursos técnicos profissionalizantes, distribuídos em diversas áreas, com certificado, para o aluno ingressar no mercado de trabalho nacionalmente, oportunidade em que pediu aos alunos que aproveitem essa oportunidade que terão nesses 40 dias de curso aqui em Boquim.

O Prefeito Eraldo de Andrade agradeceu a parceria com o SENAI//FIES, o empenho do ex-secretário Edson Alves e a dedicação do atual Secretário Luiz Fernando, dizendo que o sentimento é de “satisfação, gratidão e prazer de fazer uma administração diferenciada, não buscando apenas colocar placas com os nomes dos gestores, mas implementando ações de valorização que trabalhem o presente e o futuro das pessoas, a exemplo da disponibilização do transporte universitário gratuito e a qualificação profissional como a que ora se inicia e concluiu afirmando que “temos buscado investir nas pessoas, realizando sonhos, preparando a nossa juventude para um futuro melhor, daí porque peço que aproveitem bastantes esses novos ensinamentos”.

Estiveram presentes os Secretários Municipais Claudionor Vasconcelos e Luiz Carlos, a líder do Governo na Câmara Municipal, Vereadora Honorina Fonseca e o Assessor Parlamentar, Gerfesson Trindade.

ASCOM/PMB