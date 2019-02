FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL CANCELA CONTATO COM A EMPRESA JJ INVEST

23/02/19 - 06:20:21

A Assessoria de Comunicação da Federação Sergipana de futebol INFORMA aos Clubes e a Imprensa Sergipana que a Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa a sociedade que nesta sexta-feira (22) cancelou o contrato com a imprensa JJ Invest.

Depois de várias tentativas de localizar os dirigentes da empresa e com dois meses de atraso no repasse do patrocínio, a FSF resolveu cumprir uma das cláusulas contratuais e resolve suspender o contrato até decisão judicial.

O Departamento Jurídico da entidade estará acionando judicialmente a empresa JJ Invest pelo não cumprimento do contrato. A FSF ressalta que as parcelas dos meses de janeiro e fevereiro estão em aberto, mas a entidade fez questão de arcar com os débitos da empresa JJ Invest com os clubes sergipanos.

Os funcionários da FSF e em especial o presidente Milton Dantas procuraram durante todo o mês de fevereiro o diretor-presidente da empresa, Jonas Jaimovick, para solucionar os débitos e resolver essa questão, no entanto o empresário não foi localizado.

A FSF fechou contrato com a empresa no dia 03 de dezembro de 2018. O referido contrato de parceria com a entidade entrou em vigência no dia 10 de janeiro e seria encerrado no dia 10 abril. Os recursos do patrocínio estavam sendo destinados aos clubes de menor porte do Campeonato Sergipano 2019.

Por Reginaldo Goveia

ASCOM FSF