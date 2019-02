JOVEM É APREENDIDO COM TRÊS QUILOS DE COCAÍNA EM SOCORRO

23/02/19 - 08:14:39

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram a apreensão de D. S. S., 17 anos, com 3 quilos de cocaína no Conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro.

Os militares do BPRp, após levantamento do setor de inteligência da unidade sobre áreas com maior incidência na comercialização de entorpecentes, reforçou o policiamento motorizado em regiões com maiores problemas relacionados ao tráfico de drogas.

No bairro João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro, equipes do Batalhão de Radiopatrulha realizavam ações de abordagem e prevenção, quando avistaram na rua 46, um indivíduo que se assustou e abandonou um pacote contendo 500 gramas de cocaína e correu para dentro de uma residência.

No mesmo instante, os radiopatrulheiros interceptaram, D. A. S., 17 anos, e encontraram, além das 500 gramas já apreendidas de entorpecentes, mais 2 quilos e 500 gramas da mesma droga, duas balanças de precisão e uma prensa hidráulica no interior da casa.

O menor foi apreendido com todo o material e falou aos policiais que a droga era do seu padrasto que já se encontra preso pelo crime de tráfico.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista Norte.

Colaboração SD Oliveira Filho