UMA PRISÃO ANUNCIADA

23/02/19 - 00:01:16

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Foi um amanhecer agitado, na sexta-feira passada, em Sergipe. Especialmente em Lagarto. A notícia da prisão do prefeito Valmir Monteiro agitou emissoras de rádio, portais, grupos sociais e os meios políticos. Entretanto, se tratava “de uma prisão anunciada”, mesmo correndo em segredo de Justiça. Pelo que falou o promotor Bruno Melo, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, as acusações são graves.

Agora cabe ao advogado de defesa desfazer o alarme e amenizar consequências que se deixam parecer severas. Na realidade, a operação não foi vazada apenas para Valmir, mas para quase todo o Estado através das redes sociais. Particularmente, na sexta-feira à noite, recebi informação via mensagem, com a estranha pergunta: “você sabe por onda anda Valmir?” Meio desligado também perguntei: “quê Valmir?”

A resposta veio também em nova pergunta: “prefeito de Lagarto. Ainda não soube que ele está desaparecido há dois dias?” Respondi que não e me foi passada a informação: “ele está fora de Lagarto porque tem uma operação para prendê-lo a qualquer momento”. Insisti que iria checar todos os dados e o fiz. A resposta foi de que ele estava em Brasília, tratando de interesses particulares e do Município.

A prisão anunciada ontem comprovou que havia sido quebrado o ‘segredo de Justiça’ e o caso estava no ‘mundo’. É o segundo Valmir, prefeito de cidade grande, que se prende em Sergipe, por causas praticamente idênticas e com o envolvimento de muita gente. Com os novos tempos, se exceder nas facilidades não leva a outro caminho senão a cadeia, mesmo que se pratique algum abuso na apuração e até excessos na interpretação dos fatos.

Mas uma coisa passa a envaidecer o brasileiro nesses tempos de ‘lava jato’: os presídios não são mais apenas para pretos, pobres e putas. Eles também acolhem “dignos” senhores que se excedem ao meter a mão na coisa pública. A ação contra quem pratica crimes no País está mudando, infelizmente parte elevada de classes antes privilegiadas não acredita.

EVÂNIO ESTÁ NA CAUSA

O jurista Evânio Moura é o advogado do prefeito Valmir Monteiro, de Lagarto. Não houve tempo hábil para entrar com a defesa. O processo tem 1.300 páginas e supostamente corre em segredo de Justiça.

FINAL DE SEMANA

O prefeito Valmir Monteiro (PSC) vai permanecer preso o final de semana, porque o processo é muito longo e só deve ter pedido de hábeas corpus a partir de segunda-feira. Em razão do período de carnaval pode se alongar.

CLIMA DE CHOQUE

Segundo informação de moradores de Lagarto, o clima na cidade é de choque e a oposição se comporta com absoluta serenidade. O comércio funciona lentamente e a prisão do prefeito pegou a todos de surpresa.

PRISÃO VAZOU

De qualquer forma a prisão do prefeito Valmir Monteiro vazou. Na quarta-feira passada, à noite, a coluna recebeu um telefonema anunciando a ação policial que só ocorreu ontem. Deixou de publicar porque faltaram dados mais convincentes.

SOBRE NOVA POSSE

Apesar de uma certa euforia no grupo liderado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SD), a posse da vice-prefeita Hilda Ribeiro só pode ocorrer depois de 10 dias de Valmir afastado e através de sessão na Câmara Municipal.

SOBRE OS REIS

O ex-prefeito Jerônimo Reis lembrou que há dez anos foi afastado da Prefeitura e sabe quanto isso lhe magoou. “Não gostaria de ver mais uma ação do tipo a nenhum dos meus adversários”.

QUERIA COMEMORAR

Um bloco de aliados aos Reis queria fazer festa com a prisão de Valmir Monteiro, mas foram orientados por lideranças do grupo para que comemorassem esse tipo de ato que é ruim para todos, principalmente para a cidade.

SERIA VEGETARIANA

Um dos chamados deputados independentes ironizou, ontem, a colega Kitty Lima (Rede), que é protetora dos animais e vegetariana: “ela defende o retorno dos matadouros em Sergipe, apesar de não comer carne”.

HÁ UMA VERDADE

O fechamento dos matadouros aparentemente tem duas causas: desvio de recursos e falta de higiene. Também com a falta de fiscalização da Vigilância Sanitária. O objetivo maior: levar o abate para a iniciativa privada.

SEM CARNAVAL

Vários municípios não farão carnaval este ano. É que, de forma acertada, o Tribunal de Contas proibiu a realização de festas em cidades que estejam com folha de pagamento em atraso. Prefeitos têm que priorizar salários…

ESTÁ DEFINIDO

Durante conversa ontem com o deputado federal Fábio Henrique (PDT) ficou definido que Clóvis Silveira (PPS) e seu grupo não vão mais para a legenda. Fábio tem algumas restrições ao bloco de Socorro que acompanha Clóvis.

BATIDO MARTELO

Então foi batido o martelo: “o PDT não dará mais para Clóvis”. Inclusive haverá uma reunião decisiva hoje do grupo liderado por ele e juntos vão decidir, definitivamente, o partido ao qual se filiarão.

DESCEU DO PALANQUE

O governador Belivaldo Chagas (PSD) esteve ontem em cidades do sertão e em todas elas manteve o refrão: “já desci do palanque no dia seguinte ao resultado das eleições”. E se coloca à disposição de todos os prefeitos.

‘SEU PAI VOTOU’

Com o prefeito ‘Painho’, de Feira Nova, o governador Belivaldo Chagas brincou quando esteve com ele ontem: “você não votou em mim no primeiro turno, mas seu pai votou. Ele é um velho amigo meu”.

HELENO A PREFEITO

Belivaldo também foi a Canindé e, entre o grupo que o acompanha estava Heleno Silva. Muita gente perguntou a ele se seria candidato a prefeito do município em 2020: “ainda vou decidir sobre isso”, respondia.

CONVITE A PREFEITO

Ontem, também em Feira Nova, Heleno Silva (PRB) encontrou-se com o ex-prefeito Jonas, do seu partido, e aproveitou para convidá-lo a disputar a Prefeitura do município em 2020: “O PRB terá papel importante na construção de novas gestões municipais”.

ANIVERSÁRIO DE FÁBIO

Amanhã, o deputado Fábio Mitidieri (PSD) inaugura nova idade. Já preparou a Fazenda São Luiz, no povoado Cajueiro, em Dores, para receber amigos, principalmente políticos. A comemoração é extensa, inclusive com bloquinho de carnaval.

FAZ SENTIDO

O Papa Francisco cunhou uma frase que seria mais afeita aos pecadores e estudiosos comuns: “Todo feminismo acaba sendo um machismo de saia”. Se analisar bem a definição faz sentido.

AINDA SEM RUMO

A Assembleia Legislativa ainda está sem rumo definido politicamente. Os discursos dos parlamentares estão disperso e cada um faz o que considera certo. Falta uma melhor condução das posições partidárias, o que será feito depois do carnaval.

VIAGEM A ORLANDO

O ex-governador Jackson Barreto, junto com familiares, viaja esta semana a Orlando, nos EUA, e passa o carnaval na Disney ao lado de Mickeys e Minnies. Quando retornar vai tratar sobre o Diretório do MDB, do qual deve ser o presidente.

Circula nas redes

///Nobel da Paz – O ex-deputado Marcio Macedo (PT) informou ontem à noite que o ex-presidente Lula é oficialmente candidato ao prêmio Nobel da Paz. Na primeira fase da campanha, o ex-presidente conseguiu apoio de todas as categorias, incluindo chefes de Estados e ganhadores do prêmio em outras edições

///Quanta desfaçatez – Roberto Freire (PPS) diz que começaram queixas de servidores públicos de altos salários contra a proposta de alíquotas de contribuição previdenciária maiores. E junto aos corporativistas, inclusive alguns partidos de esquerda, vem a cantilena de que a reforma prejudica os mais pobres. Quanta desfaçatez.

///Ideia absurda – O ex-senador Valadares acha absurda a ideia do governo federal: unir o BNB ao BNDES. Se acontecer será mais um fator para aumentar o desemprego e a pobreza no Nordeste. Para Valadares, o BNDES nunca deu prioridade à região nordestina, sempre em 1º lugar, as regiões mais ricas.

///Do Subtenente Edgard – Ser apenas ser humano, não significa mais nada no Brasil. Tem que ser, negro ou gay. No caso do gay, ainda tem outras peculiaridades para serem observadas: trans, bi, travesti e outras. Estão criando uma separação entre seres humanos, diferenciando tratamentos que devem ser iguais para todos.

///Fascismo contamina – Higor Ferreira diz qu quando o fascismo contamina e se desenvolve numa sociedade faz com que pessoas ingênuas, desinformadas, alienadas, conservadoras e até algumas de boa índole passem sem se darem conta a propagarem o ódio, a incitarem a violência, a acreditarem em mentiras e até passá-las à frente.

///Sem ataque – O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão descartou um ataque à Venezuela em entrevista à BBC News Brasil. Um eventual conflito somente aconteceria se fosse iniciado pelo país vizinho. “Mas eu acho que o [Nicolás] Maduro não é tão louco a esse ponto”, afirmou.

///Atividade perigosa – O relatório “Violações à Liberdade de Expressão”, divulgado quinta-feira pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), constata uma triste realidade para o jornalismo brasileiro: o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para o exercício do Jornalismo.

Conversa

Evitou festas – A oposição em Lagarto se comportou e evitou festas com a prisão de Valmir Monteiro. Preferiu não comemorar como se fosse um gol.

Cria pânico – O Governo Federal cria pânico para aprovar a Reforma da Previdência. Diz que Sem ela, Brasil entrará em recessão em 2020.

Uma piada – A crise no Brasil pode ser avaliada pela luxuosidade do carnaval. Que está de fora e vê a folia pensa que a crise é uma piada.

Não é difícil – Gilmar Carvalho quer disputar a Prefeitura de Aracaju em um partido sob comando de Clóvis Silveira. Não está tão difícil.

Para o SPU – O suplente de vereador de Aracaju e ex-presidente estadual do PSL Saulo Vieira, foi nomeado Superintendente do Patrimônio da União em Sergipe (SPU).

Mais modesto – O carnaval de Neópolis será realizado com toda estrutura de sempre, mas com menores gastos. Não há dinheiro para isso.

Não repetirá – A cidade de Pirambu também não repetirá os carnavais de antigamente, embora ainda receba muitos foliões de outras cidades.

Bem satisfeito – Edvaldo Nogueira ficou muito satisfeito com a presença da bancada de Sergipe no jantar em Brasília. Principalmente com Rogério Carvalho (PT).

Fio de estupidez – De Carlos Ayres Britto: “Ontem, a pré-história; hoje, o preconceito. Duas eras, o mesmo desencapado fio de estupidez”.