Confronto perto da fronteira do Brasil com Venezuela deixa dois mortos

Roraima atendeu cinco venezuelanos feridos por armas de fogo

Desde ontem (22), o hospital recebeu nove pacientes feridos nos conflitos em uma cidade a cerca de 70 quilômetros da fronteira com o Brasil. Um dos paciente teve traumatismo craniano e outro lesão no tórax por arma de fogo. Um paciente, em estado grave, respira com ajuda de aparelhos.

No total, 16 venezuelanos foram atendidos em hospitais públicos do estado.