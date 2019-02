DEPUTADA SOLICITA A INSTALAÇÃO TELEFÉRICO EM ITABAIANA

24/02/19 - 05:49:08

A deputada Estadual Maria Mendonça do PSDB, solicitou à mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) que fosse enviado ao governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, a Indicação de sua autoria de nº 25 de 2019, que reza sobre implantação de um teleférico no município de Itabaiana.

De acordo com a justificativa da solicitação imprimida no texto da indicação, o município de Itabaiana está localizado na base central do Estado e que, além de agregar municípios importantes no seu entorno, serve de passagem para a rota turística de Xingó. Também justifica a indicação que município de Itabaiana detém grande riqueza ecológica por meio da criação do Parque Nacional da Serra de Itabaiana – onde local é explorado adequadamente pela população. Entre outras considerações, que município serve de roteiro, em razão do comércio e dos serviços que oferece para grande parte da população sergipana.

Por Stephanie Macêdo