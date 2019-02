Carminha Mendonça consegue aprovação de PL para procuradores do município

25/02/19 - 08:39:07

Como parte de um plano para estruturação de cargos públicos do Município de Itabaiana, a prefeita Carminha Mendonça tem se empenhado para que os projetos enviados para a Câmara de Vereadores sejam apreciados, analisados e votados.

Na última semana, o Legislativo recebeu um pacote de medidas, oriundos do Poder Executivo, que tem por objetivo beneficiar diretamente servidores que exercem funções administrativas públicas, a exemplo dos agentes comunitários de saúde e combate ás endemias.

Entre essa e outras propostas analisadas e aprovadas pelo parlamento está o Projeto de Lei que trata do plano de carreira da Procuradoria do Município de Itabaiana. Para a discussão sobre a PL, 22/2019 de autoria do Poder Executivo que altera o Art. 26 da Lei Complementar 37/2013 e acrescenta o art.26-A da mesma Lei, vários representantes do `Poder Judiciário se fizeram presentes, em uma demonstração clara de união, apoio e interesse da categoria sobre o assunto e principalmente em sintonia com o Executivo.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil secção Sergipe (OAB/SE), Henri Clay Andrade, subiu à tribuna da Câmara e falou sobre a importância em se debater e a aprovar o texto. “Eu vim a Itabaiana, para falar na tribuna da Câmara de Vereadores em defesa dos advogados públicos do município. Eles plantaram com dedicação, trabalho e competência e colheram hoje o reconhecimento da sociedade do município de Itabaiana através de representantes do povo a aprovação do Plano de um Carreira, que valoriza a profissão, os Procuradores do Município e que dá melhor condições de trabalho”, disse.

Ainda segundo Henri Clay , a aprovação desse PL significa um passo importante e um amadurecimento na relação entre as instituições. “Parabéns a prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, parabéns a Câmara de Vereadores. Todos juntos estamos fazendo história, uma nova página, um novo momento para a administração pública do município de Itabaiana”, finalizou.

