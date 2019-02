Faculdade Amadeus oferece benefício aos servidores da Prefeitura de Aracaju

25/02/19 - 05:46:03

A Faculdade Amadeus (Fama) oferece um benefício aos funcionários da Prefeitura de Aracaju. Trata-se de um desconto de 20% em cinco cursos de Pós-Graduação em áreas como da Educação e da Administração Pública. As matrículas estão abertas, seguem até junho de 2019 e as aulas começam em fevereiro. Funcionários efetivos, os de cargos comissionados e seus dependentes diretos (pai, mãe e filhos) podem participar.

Os cursos são: Licitações, Contratos e Convênios na Administração Pública; Medida Socioeducativa e Cidadania; Libras; Atendimento Educacional Especializado (AEE); e Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica. As aulas são presenciais, das 18h30 às 22h, realizadas uma vez por semana com duração de dois anos o que equivale a 400 horas de carga horária.

“Os cursos foram elaborados e serão ministrados por profissionais que conhecem bem cada área. Um exemplo é o curso Licitações, Contratos e Convênios em Administração Pública. Ele reúne profissionais que dão palestras sobre licitação e contratos em eventos fora do estado e em todo o Brasil”, afirma a coordenadora de pós-graduação da Faculdade Amadeus, Gisélia Varela.

Segundo a coordenadora, os cursos são oferecidos estrategicamente às terças ou às quintas-feiras, para não comprometer o descanso dos servidores nos finais de semana. Além disso, “a Faculdade Amadeus tem um cuidado muito grande com a aplicação dos cursos, pois acompanhamos de perto. Professores são avaliados por nós e pelos alunos”, destaca.

Matrículas

Os interessados em realizar a matrícula devem, primeiro, ligar para um dos números da Fama, (79) 2105-2038 ou (79) 99882-3038, e apresentar um documento que comprove o vínculo com a Prefeitura de Aracaju (crachá, por exemplo). Em seguida, deve-se enviar à instituição o diploma de graduação autenticado, cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência e duas fotos 3×4.