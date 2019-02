Incêndio atinge mais de 600 hectares do Parque Nacional da Serra de Itabaiana

25/02/19 - 07:59:08

Os trabalhos para controlar o incêndio na Serra Comprida, no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, continuam na manhã desta segunda-feira. O incêndio que teve inicio no último sábado (23) em uma área do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, já atinge cerca de 600 hectares.

Segundo informações passadas por Marlênio Costa, chefe do parque, por volta das 4 horas desta segunda-feira (25), brigadistas e voluntários recomeçaram os trabalhos para combater o fogo.

Ele explica que apenas uma forte chuva será capaz de ajudar nos trabalhos. “ A situação está incontrolável e só mesmo uma chuva forte para ajudar no combate. Hoje estamos com nossos seis brigadistas, mais oito voluntários, somando 14 pessoas. Esses voluntários são ex-brigadistas”, conta.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas há informações que apontam para a possibilidade das chamas terem sido iniciadas em uma roça localizada nas proximidades do Parque.

Foto: Marleno Costa