Maternidade Nossa Senhora de Lourdes realiza 50 partos no final de semana

25/02/19 - 13:37:28

Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), assegurou atendimentos a 133 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Destas, 56 foram internadas e 77 receberam altas avaliadas ou liberadas para o pré-natal. Durante o período, a unidade registrou 12 transferências de pacientes para outras maternidades. Os plantões foram considerados tranquilos. É o que aponta a estatística do balanço da instituição, divulgada nesta segunda-feira, 25, com base em seus relatórios de produção.

“No final de semana, mantivemos a média de atendimentos de baixa complexidade, onde conseguimos direcionar uma assistência humanizada e qualificada aos que passaram pela Instituição. Durante o período, houve um registro de caso de violência sexual’’, destacou a gerente do setor de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

Para garantir assistência de excelência às usuárias, a “Lourdinha” conta com uma equipe multiprofissional composta por obstetras, anestesiologistas, neonatologistas, fisioterapeutas, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial.

Já no Centro Cirúrgico da Unidade foram registrados de 22 a 24 de fevereiro, 55 procedimentos, sendo 50 partos, três curetagens e duas cirurgias obstétricas. Durante o período, não houve cirurgia em recém-nascido, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Camilla Tâmara Farias Santos.

A MNSL, assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na instituição. Além dessas usuárias a maternidade ainda abre as portas para gestantes atendidas pelo SUS que vêm de outros estados.

A Unidade também se destaca no atendimento às Vítimas de Violência Sexual. O atendimento funciona 24h de domingo a domingo. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento a vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Fonte e foto assessoria