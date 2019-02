PMA RENOVA CONVÊNIO DE R$ 200 MIL COM CONFIANÇA E SERGIPE

25/02/19 - 15:33:00

A Prefeitura de Aracaju renovou o convênio que garantirá repasse de recursos aos dois principais clubes da capital sergipana: Sergipe e Confiança. A informação foi confirmada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na manhã desta segunda-feira, 25, em reunião com os dirigentes dos clubes e com o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF-SE), Milton Dantas.

De acordo com o gestor municipal, o valor do contrato será o mesmo do ano passado, R$ 200 mil, dividido igualmente entre os clubes. “Investir no esporte é fundamental, porque ele possui um poder extraordinário de mudar o futuro. Por isso a Prefeitura, preocupada com o desenvolvimento do futebol de Aracaju, vai manter o convênio que firmamos em 2018. São R$ 100 mil para cada clube, divididos em quatro parcelas, a começar a partir de março, o que permitirá que nossos clubes se desenvolvam e disputem bem os campeonatos”, destacou Edvaldo.

Assim como ocorreu em 2018, o valor do contrato será repassado aos clubes através da Federação Sergipana de Futebol. “A Federação vê com bons olhos a renovação deste contrato. Só temos a agradecer ao prefeito, que não mediu esforços para manter o repasse. Principalmente porque isso permite que os clubes possam ter uma receita a mais para investir nos seus elencos, traçando seus objetivos. Para nós, é motivo de comemoração”, ressaltou o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas.

Como contrapartida ao repasse, a Prefeitura terá sua marca estampada nos uniformes. “Os clubes estão em competições nacionais e há uma contrapartida disso, porque em troca dessa parceria, os clubes oferecem a divulgação da marca em vários estados do Brasil, principalmente o Confiança, que está em uma competição mais avançada. Não é uma troca de favores, mas uma parceria fundamental. O dinheiro chega em um momento importante, porque vivemos eternamente em crise, matando um leão por dia para manter as obrigações dos clubes”, avaliou o presidente do conselho deliberativo do Sport Clube Sergipe, Reinaldo Moura.

Para o presidente do Confiança, Hyago Cruz, a garantia do recurso permite aos clubes melhor planejamento para participação nas disputas. “Esse patrocínio vem em boa hora, porque chega na reta final do Campeonato Sergipano e começo da série C. Agradeço, em nome do clube, ao prefeito Edvaldo Nogueira por manter a parceria, mesmo neste momento de crise por qual passa o país. É uma satisfação imensa para o Confiança levar o nome de Aracaju em sua camisa para todo o Brasil”, salientou.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA