São Cristóvão é o primeiro município a assinar convênio com Ipesaúde

25/02/19 - 14:54:40

A Prefeitura de São Cristóvão realizou nesta segunda-feira (25), mais uma ação importante no sentido de valorizar o servidor do município. Na manhã de hoje, o município se tornou o primeiro do estado a assinar convênio com o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), acordo que permitirá aos servidores (ativos, inativos e comissionados) aderirem ao plano de saúde, aproveitando os benefícios ofertados.

Segundo o prefeito Marcos Santana, as tratativas com o Ipesaúde para que o acordo fosse firmado vêm ocorrendo desde o ano passado, e a partir de hoje os servidores já terão a opção de fazerem parte do plano. “Nós estamos sempre procurando benefícios para o servidor que disponibiliza seu tempo e que tem uma relação com a municipalidade. Digo sempre que uma administração para ser boa precisa, sobretudo, de servidores motivados, estimulados a prestarem um bom serviço, a se disponibilizarem diariamente no acolhimento, nas unidades de saúde, nas escolas, nas autarquias municipais. Possibilitar a esse servidor mais tranquilidade, com acesso mais fácil a médicos é algo que nos deixa bastante alegres. Ter um plano de saúde diferenciado como é o Ipesaúde irá ampliar o acesso à saúde e as especialidades que nem sempre são ofertadas no Sistema Único de Saúde, por isto, desde que iniciamos a administração buscávamos junto ao Ipes, por meio do diretor-presidente Christian Oliveira, saber sobre essa possibilidade que agora irá beneficiar os servidores da casa”, declarou o prefeito Marcos Santana.

De acordo com o diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, a parceria entre a instituição e a prefeitura surgiu a partir de uma provocação do prefeito Marcos Santana e da secretária de Governo e Relações Comunitárias Paola Santana, com a aprovação do governador Belivaldo Chagas. “Foi criada uma legislação específica aprovada em 2018 pela Assembleia Legislativa que permite as prefeituras municipais e as câmaras municipais das cidades do interior do estado a possibilidade de aderirem ao Ipesaúde. É muito importante essa adesão porque amplia a base do Ipesaúde, que como uma autarquia precisa de crescimento para se sustentar, além de ampliar os serviços para um contingente importante de servidores públicos das cidades do interior que irão ter acesso a esse grande plano de saúde”, explicou Christian.

O presidente da Câmara dos Vereadores de São Cristóvão, Paulo Júnior, parabenizou o prefeito Marcos Santana pela assinatura do convênio. “Parabenizo a gestão do prefeito Marcos Santana por instituir um plano de governo com a política de valorização dos servidores públicos do município, onde já ocorreram vários atos e agora temos a assinatura do convênio que vai permitir os servidores aderirem ao plano de saúde. Isso demonstra credibilidade da gestão perante aos órgãos do estado, porque só pode aderir ao convênio quem tem sua gestão toda saneada a fazer esse tipo de adesão”, relatou o presidente informando ainda que em breve a Câmara Municipal também irá aderir ao convênio junto ao Ipesaúde.

Servidores

A assinatura do convênio foi aprovada pelos servidores do município. O secretário de estabelecimento da Secretaria de Educação, Gilvan Gomes dos Santos comemorou a adesão. “Quero ser um dos primeiros a aderir ao convênio, porque sabemos a importância de se ter um plano de saúde e o Ipesaúde sem dúvidas irá atender as minhas necessidades e dos demais servidores de São Cristóvão. Hoje me sinto feliz em receber essa noticia e gostaria de agradecer ao prefeito Marcos Santana e a secretária Paola Santana pela conquista para o nosso município”.

Dependentes

Poderão participar enquanto dependentes: filhos, netos e bisnetos até 35 anos; pai e mãe sem renda; esposa (o) com até três salários mínimos no CNIS; já o enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho, mediante declaração do segurado, desde que comprovada a dependência econômica.

Presenças

Estiveram presentes na cerimônia: o prefeito Marcos Santana; diretor-presidente do Ipesaúde Christian Oliveira; o vice-prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior; o presidente da Câmara dos Vereadores de São Cristóvão, Paulo Júnior; a secretária de governo e relações comunitárias Paola Santana; o secretário de planejamento e gestão, Antônio Fernando; o representante da Procuradoria Jurídica do Ipesaúde, Elder Muniz. Além destes, também estiveram no Paço Municipal os vereadores: Edson Pereira, Diego Prado, Rafael da Colina, Vanderlan Correia, Irmão Gibson; Vanderlan Nego. Todos os secretários do município compareceram também além dos servidores e membros da sociedade em geral que prestigiaram a assinatura do convênio.

Por assessoria

Foto: Heitor Xavier