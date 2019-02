A FANTASIA DE BOBO

Semana pré-carnavalesca. Natural que poucos façam alguma coisa nesse período. Chega a hora de “um tal de deixa pra depois do carnaval”. Nada se resolve nesse País do samba e do futebol. Os problemas se acumulam, apesar da necessidade de solução emergente. Mas quem vai abandonar o abadá para cuidar disso nesse momento? É largar tudo e expor luxo, beleza e alegria nas escolas de samba, sem perder bloquinhos que arrastam multidões por todas as ruas do Brasil.

É certo que “na quarta-feira sempre desce o pano”, como já cantou Chico Buarque, e se chega à realidade de um período cada vez mais difícil, com uma crise praticamente insuperável e com pouca esperança para se chegar a um caminho que vislumbre qualquer perspectiva de luz no final do túnel. Apesar da ilusão do carnaval, a vida volta ao normal e a realidade nossa, logo depois, é a fome, o desemprego e a quase certeza de que não há um projeto definido, minimamente sério e capaz, para recuperar um País em que a corrupção está entre todos nós.

Há crise sim, mesmo assim políticos se preparam para disputar as eleições de 2020, antecipando decisões que devem ser adotadas por todos que assumiram Executivo e Legislativo, prometendo mudanças, combate duro à corrupção e projetos avançados para recuperar um país que esqueceu a ética, qualquer tipo de honestidade, preocupação com a imagem e está entregue a um “laranjal” que caracteriza ilícitos e ninguém vai preso.

Estamos todos perdidos. Nus com as mãos nos bolsos e até coniventes em pensar agora, nesse sufoco, em reeleger e eleger novos prefeitos, mesmo que não demonstrem interesses em resolver os problemas que afetam a sociedade como um todo, mas sempre dispostos a ampliar o atoleiro, desde que se saiam bem.

Triste Brasil fantasiado de bobo.

DENÚNCIA A CABRINI

A denúncia sobre a contratação de bandas, que provocou a vinda de Roberto Cabrini (SBT) a Sergipe, é de autoria do vereador Cabo Aminthas, de um tal de Pitucho e de outro cidadão conhecido por Tonico.

RETORNO RÁPIDO

Cabrini retornou rápido a São Paulo, mas deixou gente de sua equipe em Sergipe. Uma pessoa entrevistada por Cabrini foi o empresário Theo Santana e estava tudo em ordem. Theo é que tem milhões a receber em todo Estado.

DUAS INFORMAÇÕES

Uma informação inicial foi de que não havia escândalos. Uma outra é de que há muita gente envolvida, principalmente políticos e a maioria prefeitos. A matéria deve sair logo após o carnaval.

HABEAS PARA VALMIR

O advogado Evânio Moura impetrou ontem pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em favor do prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro. Segundo Evânio, “se o pedido liminar for apreciado ele sai nesses 10 dias”.

DE DENTRO DE CASA

Segundo informação de um líder político de Lagarto, a prisão de Valmir Monteiro teve também o “dedo” de pessoas que integram ou integravam o seu grupo e que tinha trânsito livre nos corredores da Prefeitura.

GRUPOS SEPARADOS

Em Lagarto não está fácil. Três grupos políticos estão atuando no município, um para derrubar o outro: o que tem comando de Valmir Monteiro, outro liderados pelos Reis e o último agindo timidamente liderado pelo deputado Gustinho Ribeiro.

GRUPO VAI PARA O PSC

O grupo liderado pelo empresário Clóvis Silveira (PPS) já avisou a Roberto Freire que deixará o partido e todos vão se filiar ao PSC provavelmente dia 20 de março, data que coincide com o número da legenda.

BATIDO O MARTELO

A decisão foi tomada no sábado pela manhã, durante reunião do Diretório Regional do PPS, quando a unanimidade aprovou a transferência para o PSC. No final foi batido o martelo pelos cristãos.

TERÁ APOIO TOTAL

Quem ficou eufórico foi o deputado Gilmar Carvalho (PSC), que é candidato a prefeito de Aracaju, e terá o apoio do bloco liderado por Clovis Silveira. Os dois, Gilmar e Clovis, já vinham conversando sobre isso.

IRIA PARA O PDT

O bloco liderado por Clovis Barbosa estava certo de ir para o PDT, mas o pessoal achou que o deputado federal Fábio Henrique pensa apenas no município de Nossa Senhora do Socorro. Desconfia que ele disputará a Prefeitura.

RELAÇÃO É RUIM

Muito ruim a relação na Assembleia Legislativa entre os deputados petistas Francisco Gualberto e Iran Barbosa. Apesar de estarem no mesmo partido, têm divergências em relação ao bloco. Enfim, os dois são adversários.

BELIVALDO E CARNAVAL

O governador Belivaldo Chagas passa parte do carnaval em Sergipe, principalmente em Simão Dias. Mas vai aproveitar pelo menos dois dias hospedado em uma casa de praia em Maragogipe na Bahia.

NIVER DE FÁBIO

O deputado federal Fábio Mitidieri mostrou prestígio ao reunir dezenas de políticos em sua fazenda, domingo passado, para comemorar seu aniversário. A conversa principal foi a sucessão municipal de 2020.

PRIMEIROS PASSOS

Nos anos 90, em Sergipe, a disputa política passava por dois acontecimentos: “O Jabá com Abóbora” no final de dezembro na casa de Rosalvo Alexandre e logo após as conversas nos camarotes do Pé-Caju. Hoje passa pelo aniversário de Mitidieri. pelo de valho (PSC), que deputado Gilmar Carvalho.

SOBRE MAJORITÁRIO

Luiz Mitidieri diz que pretende disputar mandato majoritário em 2022, o que seria Governo ou Senado, mas admite que pode deixar isso para mais adiante, já que “sou muito novo”.

ELIANE EXCLUSIVISTA

Partidos da base aliada ao Governo, inclusive membros do PT, consideram hoje que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) é exclusivista e trabalha para fortalecimento de um grupo para ela comandar. Eliane surpreende…

MARCIO É CANDIDATO

O ex-deputado Marcio Macedo (PT) está praticamente definido que será candidato à Prefeitura de Aracaju. Sinaliza bem para isso. No final de semana ele esteve presente a pelo menos quatro blocos nos bairros de Aracaju.

FALTA CONFIRMAR

A informação carece de confirmação: Marcio Macedo estaria conversando com o PSB para disputar a Prefeitura com o apoio do partido. Daria o vice na formação da chapa, que pode ser Elber Batalha Filho, ou Danilo Segundo.

ASSUME FÓRUM

O empresário Milton Andrade assume hoje o Fórum Empresarial de Sergipe, Tem como meta buscar os problemas de Sergipe, oferecer soluções e sugerir aos gestores públicos do Estado.

ÉRIKA NO PSD

Érika Menezes já esta no PSD. Filiou-se domingo na comemoração do aniversário do deputado Fábio Mitidieri. A sua ficha de filiação foi abonada pelo governador Belivaldo Chagas.

Dos grupos sociais

///Morte de Nogueira – O ex-deputado federal Marcio Macedo anunciou ontem a morte o naturalista, professor, pesquisador e cientista Paulo Nogueira Neto. Segundo Marcio, ele teve uma vida inteira dedicada à causa ambiental. A luta pelo desenvolvimento sustentável perde uma das suas maiores expressões.

///O hino e a criança – Subtenente Edgard Menezes diz que “para a esquerda, filmar crianças cantando o hino nacional é um crime, já levar uma criança no museu para ela pegar no pênis de um homem, é arte. Graças a Deus, tiramos esses canalhas do poder”.

///Lavar as mãos – Inácio Camba admira-se: Eliane Cantanhede de novo… Dizendo que o Brasil deveria lavar as mãos no caso da Venezuela… O Brasil tentou enviar ajuda humanitária e não interferiu na soberania do país vizinho que é uma ditadura. Lavar as mão como? Fingir que nada está acontecendo?

///Dedicar a vida – Antônio Lassance faz um apelo: Professores de todo o Brasil filmem seus contra-cheques e enviem ao Ministério da Educação. O Ministro não faz ideia de que não há patriotismo maior do que dedicar sua vida à educação e receber uma ajuda de custo que nem merece o nome de salário.

///Defende saída – Em declaração final após reunião em Bogotá, na Colômbia, o Grupo de Lima reafirmou que defende a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a realização de novas eleições no país. Os presidentes, vice-presidentes e chanceleres pretendem pedir à Corte Penal Internacional que julgue Maduro.

///Gilmar foi alvo – As duas principais entidades representativas de auditores da Receita Federal condenaram, em nota, vazamentos de fiscalizações feitas pelo órgão sobre autoridades. Um dos alvos foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, que pediu uma investigação sobre servidores do órgão.

Conversa

Condenar o amor – De Carlos Ayres de Britto: Condenar o amor à pena de morte é correr todo o risco de a Terra não resistir à viuvez.

Tem projeto – O senador Alessandro Vieira (PSB) tem projeto para disputar o Governo do Estado em 2022.

Base aliada – Um integrante da base aliada está para se filiar ao MDB, mas impõe condição: que não esteja com Jackson, com Gama ou com Benedito.

Primeiro andar – Com a montagem da equipe de Eliane Aquino no segundo andar do Palácio dos Despachos, o primeiro andar ficou espremido.

Estrutura – Na história de Sergipe, nenhum vice-governador montou uma estrutura pessoal de trabalho igual à de Eliane Aquino.

Espaço maior – Belivaldo Chagas, quando vice, teve um espaço maior porque também era secretário chefe da Casa Civil.

Não é amor – De Clóvis Silveira: Amor não é aquilo que quando chega você torce para que nunca acabe. O nome disso é feriado. Amor é outra coisa mais profunda!

Sem projeto – O Governo Bolsonaro não tem base na Câmara Federal. Há muito medo dos deputados de encarar um Governo sem projeto definido.

Iniciar projeto – Milton Andrade já está conversando com profissionais do marketing para iniciar projeto para disputar a Prefeitura 2020.