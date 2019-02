ALESSANDRO VIEIRA É O PARLAMENTAR DE SE MAIS INFLUENTE NAS REDES SOCIAIS

Senador delegado Alessandro Vieira é o parlamentar de Sergipe mais influente nas redes sociais

Por Unidade da Federação, Delegado Alessandro (PPS) é o parlamentar mais influente de Sergipe, estado que não tem representantes entre os Top20 do ranking FSBinfluênciaCongresso, divulgado essa semana. O senador ocupa a 77ª posição do total de 577 parlamentares listados. O indicador já monitorava e media a repercussão de todos os posts dos congressistas no Facebook e no Twitter e nessa edição de 2019 verifica também o Instagram.

No recorte estadual, Delegado Alessandro é seguido pelo deputado Valdevan Noventa (PSC) que está em 111º lugar e pelo deputado Laercio Oliveira (PP), na 142ª posição. A bancada de Sergipe está em 19º lugar no ranking geral.

O ranking estadual também revela que a maioria dos parlamentares de Sergipe presentes nas redes sociais são novatos no Congresso. Ao todo são seis novatos e cinco reeleitos.

Dos 594 parlamentares, 17 deputados federais, não figuram no ranking porque não postaram no período analisado, porque não possuem perfis públicos nas redes ou porque são suplentes que assumiram o mandato ao longo dos primeiros dias de fevereiro, e por isso só passarão a ser incluídos no FSBinfluênciaCongresso a partir de março.

Estados

UF POSIÇÃO SP 1 PR 2 RJ 3 RS 4 MG 5 DF 6 PE 7 AP 8 ES 9 CE 10 AM 11 BA 12 GO 13 PA 14 TO 15 SC 16 RN 17 MT 18 SE 19 MS 20 MA 21 AL 22 PI 23 PB 24 RR 25 RO 26 AC 27

Novo FSBinfluênciaCongresso

Para avaliar o desempenho do Novo Congresso nas redes sociais, o Instituto FSB Pesquisa desenvolveu um novo FSBinfluênciaCongresso. Além do Facebook e Twitter, o índice passa a levar em consideração a atuação e a performance dos deputados e senadores no Instagram, rede social que mais cresceu nos últimos anos no Brasil.

Hoje, a participação dos deputados e senadores nas redes sociais é ainda maior. Da atual legislatura, que tomou posse em 1º de fevereiro, todos os 513 deputados e 81 senadores estão presentes em pelo menos uma das três redes (Facebook, Instagram e Twitter). Dos 594 congressistas, 100% estão no Facebook, 96,5% no Instagram e 79,3% no Twitter.

Na Câmara, além de 100% dos deputados estarem no Facebook, 97,3% estão no Instagram e 78,0%, no Twitter. Já no Senado, onde todos também estão presentes no Facebook, 91,4% têm perfil no Instagram e 87,7%, no Twitter.

Metodologia

O FSBinfluênciaCongresso monitorou as publicações dos deputados federais e senadores de 1º a 20 de fevereiro. O monitoramento é 24×7, capturando e analisando o grau de engajamento de todas as publicações feitas pelos parlamentares no Facebook (apenas páginas públicas), no Instagram (apenas perfis oficiais) e no Twitter.

Para se calcular a nota de cada parlamentar e construir o ranking, são levados em consideração o número de seguidores, a quantidade de publicações, o alcance das publicações e o engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos) em cada rede social. São aplicados pesos diferentes a cada item, assim como para cada uma das três redes sociais analisadas.

Fonte FSB COMUNICAÇÃO