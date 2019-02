Belivaldo reune-se com chefes de poderes para tirar Sergipe da crise

26/02/19 - 19:10:46

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou nesta terça-feira (26), através do Twitter, que continua com as tratativas para sanear as contas do Estado. Para isso reuniu-se pela primeira vez com os chefes dos poderes públicos estaduais para apresentar a realidade financeira de Sergipe.

Segundo Belivaldo, após o carnaval, “continuarei conversando com os nossos parlamentares, entidades de classe, federações e os diversos segmentos da sociedade civil organizada da mesma forma, para que juntos possamos buscar soluções, com transparência, governando com todos e para todos.