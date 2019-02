CONSUMO GÁS NATURAL EM SERGIPE TEVE QUEDA DE 2,1% EM NOVEMBRO

26/02/19 - 10:44:24

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), apontou que foram consumidos 236,2 mil metros cúbicos/dia de gás natural em Sergipe, no mês de novembro de 2018.

Em termos relativos, o consumo total de todos os segmentos, no mês examinado, foi 2,1% menor que o registrado no mês imediatamente anterior (outubro/2018). Em relação ao volume do mesmo mês de 2017, observou-se retração de 7,6%.

Com os números de novembro, o volume de gás natural consumido no estado, no acumulado dos onze primeiros meses de 2018, assinalou retração de 5,4%, na comparação com o mesmo intervalo do ano de 2017.

Consumo de gás por segmento em Novembro/2018

O consumo de gás natural no segmento industrial compreendeu 55,7% do total. Em volume, o valor chegou a 131,6 mil metros cúbicos/dia. Já em termos relativos, verificou-se decréscimo de 0,6% em relação ao mês de outubro de 2018.

Por outro lado, quando comparado com novembro de 2017, observou-se queda de 14,8% no consumo. No ano (de janeiro a novembro), o uso do insumo no setor ficou 12,7% abaixo do registrado no mesmo período de 2017.

O segundo maior consumidor do gás natural no estado, o segmento veicular registrou consumo de 93,3 mil metros cúbicos/dia, assinalando aumento de 3,6% sobre novembro de 2017. Nas residências e no comércio, o volume consumido foi de 5,6 e 3,7 mil m³/dia, respectivamente, no mês analisado.

NIE/FIES