CPSE abre inscrições para curso de adaptação para aquaviários

26/02/19 - 10:32:37

CPSE ABRE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA AQUAVIÁRIOS – COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE SAÚDE (CAAQ-CT/S)

Serão abertas inscrições, no período de 07 de março até 08 de abril de 2019, no horário de 08h20 às 11h40, na Divisão de Ensino Profissional Marítimo (EPM), as inscrições para o Processo Seletivo Curso de Adaptação para Aquaviário – Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ-CT/S).

O (CAAQ-CT/S) destina-se a habilitar o aluno para as competências e habilidades exigidas para as categorias de Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde, da seção de saúde, do 1º Grupo – Marítimos ou do 2º Grupo – Fluviários.

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse.

Mais informações podem ser obtidas junto a Divisão de Ensino Profissional Marítimo por meio do telefone (79) 3711-1611.

Da assessoria