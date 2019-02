DEPUTADA COMEMORA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA “CARRETA DO CÂNCER”

26/02/19 - 16:19:24

Em visita à Secretaria de Estado da Saúde (SES) na tarde desta terça-feira, 26, a deputada estadual Kitty Lima (Rede) foi informada em primeira mão pelo secretário da pasta, Valberto de Oliveira Lima, que o Governo do Estado realizou o pagamento da primeira parcela referente a aquisição da ‘Carreta do Câncer’.

O pagamento havia sido acordado durante reunião intermediada por Kitty Lima e pelos deputados estaduais Georgeo Passos (Rede), Dr. Samuel (PPS) e Rodrigo Valadares (PTB) – que integram o G4 – na semana passada, quando o Executivo Estadual se comprometeu em pagar 30% do valor referente a aquisição do veículo à empresa Morumbi, responsável pela fabricação da carreta, e o restante em um prazo de 30 dias a partir de uma verificação geral do funcionamento dos equipamentos.

“Fui surpreendida com essa notícia que me foi dada pelo próprio secretário e estou imensamente feliz em ver que nossa atuação resultou em algo positivo. Quero agradecer a confiança do grupo Mulheres de Peito em nosso trabalho e dizer que esse é o nosso papel como deputado, representar o interesse dos sergipanos e intermediar soluções para os impasses que afetam o dia a dia da população. Esse foi apenas o primeiro passo, vamos aguardar agora a entrega da carreta e torcer para que tudo esteja de acordo para que nossas mulheres que lutam contra o câncer recebam o mais rápido possível esse serviço tão importante para o tratamento dessa doença”, comemorou Kitty.

