Nossa Senhora Aparecida: Erinaldo do PT quer ser prefeito em 2020

26/02/19 - 10:07:54

Vereador por três mandatos e vice-prefeito em duas ocasiões, o líder político Erinaldo do PT cogita candidatar-se a prefeito de Nossa Senhora Aparecida ano que vem. O petista se articula bem e pode ter o apoio decisivos do vice-presidente da Assembléia Legislativa, Francisco Gualberto, do deputado federal Fábio Mitidieri e do senador e correligionário Rogério Carvalho. A tarefa seguinte e convencer a prefeita Vera Souza, (MDB) que ele é o candidato mais forte para derrotar a possível candidata da oposição e líder em todas pesquisas de opinião no município, Jeane da Farmácia.

Não é a primeira vez que Erinaldo ensaia uma disputa pela prefeitura de Aparecida. Em 2016, às portas das convenções o grupo da situação caminhava para apoiá-lo mas de última hora o petista saiu da disputa e deu lugar à então candidata e atual prefeita Vera. Na oportunidade Erinaldo afirmou que só sederia a candidatura porque Vera tinha direito à reeleição mas que em 2020 aguardava a reciprocidade no apoio dado.

Erinaldo é mais um nome colocado à disposição do grupo de situação no município aparecidense que pode ter ainda o ex-padre Douglas como o escolhido e ainda o ex-secretário de obras e irmão de Antônio Andrade (in memorian) Clarinaldo Andrade. Aliás Clarinaldo é muito amigo do ex-prefeito de Nossa Senhora da Glória, Sérgio Oliveira e ambos vêm conversando muito sobre a política da região.