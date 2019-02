Parceria vai garantir oportunidades para reservistas do Exército

26/02/19 - 12:53:07

Objetivo é facilitar a contratação desses profissionais por parte de empresas locais

Uma parceria entre o Exército Brasileiro, entidades empresariais e a iniciativa privada pretende ajudar os soldados e oficiais temporários sergipanos a serem inseridos no mercado de trabalho após o término do serviço militar obrigatório. A ideia é viabilizar a participação desses profissionais nos processos seletivos realizados pelas empresas, além de capacitá-los para empreender.

O assunto foi tema de uma reunião realizada no 28º Batalhão de Caçadores (BC). Pela proposta, os empresários passam a ter acesso ao banco de talentos da instituição, que conta com militares previamente selecionados pelo Comando local, com serviços prestados ao órgão e capacitados em áreas como mecânica, administração, elétrica e pintura.

Todos esses jovens fazem parte do quadro de soldados e oficiais temporários do Exército e ingressaram na instituição por meio de seleções realizadas pelas Regiões Militares. Pela legislação eles podem permanecer por no máximo sete anos exercendo as suas respectivas funções.

De acordo com o tenente Coronel José Fernandes Carneiro, comandante do 28º BC, o objetivo da parceria é abrir novas perspectivas para esses jovens, criando as condições para que eles possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho.

“ O militar é acostumado a lidar com princípios rígidos de hierarquia e disciplina, além de ter formações específicas e aperfeiçoamento constante. Hoje temos aqui profissionais com alto grau de qualificação e que merecem outras oportunidades assim que deixarem a corporação. Estamos buscando assim oferecer novos caminhos a essas pessoas, que têm muito a contribuir com a nossa sociedade”.

Aproveitamento

E para garantir o aproveitamento dessa mão de obra, o caminho, segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Marco Pinheiro, é aproximar o setor de Recursos Humanos das empresas e o Exército.

“Uma das dificuldades enfrentadas pelo setor empresarial na hora de recrutar novos colaboradores é a falta de qualificação de muitos candidatos e aqui já temos pessoas que participaram de diferentes capacitações. Ao promover esse encontro entre quem seleciona e quem busca trabalho estamos ajudando a estimular a geração de empregos em nosso estado e contribuindo para melhorar o futuro desses cidadãos”.

Para ter acesso ao banco de talentos os interessados devem entrar em contato com o setor de Relações Públicas do 28º BC por meio do telefone (79) 4009-1205.

Além de facilitar o recrutamento de mão de obra, a parceria também pretende garantir aos militares a oferta de capacitações para quem deseja empreender. Para isso, o Sebrae disponibilizará vagas em seus cursos e oficinas aos interessados em abrir o próprio negócio.

“ O empreendedorismo também é um caminho viável e que pode oferecer grandes oportunidades. Nosso papel é incentivar esses jovens a criar suas empresas e oferecer todo o conhecimento necessário para que possam gerenciá-las.”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria