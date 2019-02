PM prende homem com mandado de prisão em aberto no Siqueira Campos

26/02/19 - 05:59:26

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto, no Bairro Siqueira Campos, zona oeste de Aracaju.

O homem identificado como Wendel Carlos Alves da Silva, de 28 anos, foi parado por uma equipe do Getam na Rua Espirito Santo, durante uma abordagem de rotina, e após consulta aos dados do suspeito, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), os policiais confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor dele.

Wendel foi encaminhado à Delegacia Plantonista Sul, onde foram tomadas as medidas legais.

Fonte e foto PM